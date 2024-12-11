124 milyon TL'lik dolandırıcılık ve bahis operasyonu: 30 kişi tutuklandı

4 ilde "nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis" suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen “Siberağ-11” operasyonlarında hesaplarında 124 milyon TL işlem hacmi bulunan 46 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 30'u tutuklanırken 12’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Muğla, Antalya, Diyarbakır ve Elazığ Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, 'Siberağ-11' operasyonları düzenlendi.
Şüphelilerin; sosyal medya platformları üzerinden yatırım vaadi ile dolandırıcılık yapmak, internet ortamında cep telefonu, ikinci el eşya ilanı, tatil paketi, uçak bileti ve konaklama hizmetleri adı altında reklam oluşturarak vatandaşlarımızı dolandırmak, sosyal medya platformları üzerinden yasa dışı bahis teşviki ve oynanması yönünde reklam paylaşımı yapmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.