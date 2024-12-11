124 milyon TL'lik dolandırıcılık ve bahis operasyonu: 30 kişi tutuklandı

Muğla, Antalya, Diyarbakır ve Elazığ Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, 'Siberağ-11' operasyonları düzenlendi.

Şüphelilerden 30'u tutuklandı, 12'si hakkında adli kontrol kararı verildi ve diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerden 30'u tutuklandı, 12'si hakkında adli kontrol kararı verildi ve diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

bulunan 46 şüphelinin yakalandığını, çok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı ele geçirildi.

bulunan 46 şüphelinin yakalandığını, çok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı ele geçirildi.

Şüphelilerin; sosyal medya platformları üzerinden yatırım vaadi ile dolandırıcılık yapmak, internet ortamında cep telefonu, ikinci el eşya ilanı, tatil paketi, uçak bileti ve konaklama hizmetleri adı altında reklam oluşturarak vatandaşlarımızı dolandırmak, sosyal medya platformları üzerinden yasa dışı bahis teşviki ve oynanması yönünde reklam paylaşımı yapmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.