Bahis çeteleri yurt dışından yönetiliyor

Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç, Batuhan Karadeniz gibi ünlü isimlerin yasa dışı bahse teşvik etmek suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından gözler, bahis çetelerine çevrildi. Özellikle yasadışı bahis üzerine çalışan Avukat Özer Alişan Ekren, bahis şebekelerinin Malta, Kıbrıs ve Karadağ gibi ülkelerden yönetildiğini söyledi. Sosyal medya fenomenlerinin bu çetelerle birlikte çalıştığını ifade eden Ekren, “Çeteler fenomen ve sanatçılara tek paylaşımlarında 1 milyon liraya varan paralar veriyor” dedi.





Özer Alişan Ekren

CAZİP BONUSLAR İNSANLARI ÇEKİYOR

Yasa dışı bahislerle çok büyük kayıt dışı ekonomi yaratıldığını anlatan Ekren, “Bu suç örgütleri kara para aklama başta olmak üzere pek çok yasa dışı faaliyeti finanse ediyor. Yasa dışı bahis genellikle internet tabanlı olarak yürütülüyor. Bu siteler, çoğunlukla yurt dışında kayıtlı ve Türkiye’deki kullanıcılara erişim sağlıyorlar. Kullanıcıların dikkatini çekmek için yüksek oranlar, cazip bonuslar ve çeşitli promosyonlar sunuyorlar” diye konuştu. Ekren, fenomenler ve sanatçıların Instagram paylaşımlarında ‘Bu bahis sitesinde büyük kazanç elde ettim, siz de katılın!’ gibi ifadeler kullanarak, takipçilerini yönlendirdiklerini ifade etti. Ekren, “Çoğu zaman ‘İlk yatırıma yüzde 200 bonus’ veya ‘Ücretsiz deneme şansı’ gibi cazip tekliflerle takipçilerin ilgisini çekiyorlar. Bu tür paylaşımlar, kullanıcıların dikkatini çekiyor ve yasa dışı sitelere kolayca yönlendirilmesini sağlıyor” diye konuştu.





YASAL SORUMLULUKTAN KAÇIYORLAR

Ciddi paraların teklif edildiği fenomenlerin, kazandıkları paralarla dönen çarka destek olduklarını belirten Ekren, “Fenomenler takipçilerinde merak uyandırmak suretiyle dolaylı tanıtım yöntemlerine başvuruyor. Örneğin, canlı yayınlarda veya videolarda doğrudan site ismi vermeden, 'Dün çok kazandıran bir bahis sitesi keşfettim, bana özel mesaj atarsanız linkini paylaşırım' diyerek takipçilerinin merakını uyandırıyor. Türkiye’de yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yapmak ve insanları bu sitelere yönlendirmenin cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar (1.500.000 TL ye kadar) adli para cezası ile cezalandırılıyor” ifadelerini kullandı.





BANKA KARTLARIYLA KARA PARA AKLIYORLAR

Yasadışı bahis çetelerini gençlerin banka kartlarını kullanarak kara para akladıklarını dile getiren Ekren, “Sık görülen örneklerden biri, gençlerin banka kartlarını kiralaması ya da hesap bilgilerini başkasının kullanımına sunması. Gençler, kolay kazanç umuduyla kart bilgilerini paylaşıyor ama hesaplar, suç unsuru taşıyan işler için kullanılıyor” dedi.





Çetelerin umudu kripto

Yasa dışı bahis organizasyonlarının elde ettiği gelirlerin aklanması ve izlerinin kaybettirilmesi amacıyla, kripto para kullanımının son yıllarda yaygınlaştığını hatırlatan Ekren, “Toplanan illegal paralar, hızlı bir şekilde kripto varlıklara dönüştürülerek bankacılık sisteminin dışında tutuluyor. Elde edilen gelirler gayrimenkul, lüks araç ve sanat eserleri gibi yatırım araçlarına yönlendiriliyor. Bu tür yatırımlar, kara paranın yasal ekonomiye dahil edilmesini sağlayıp, yasa dışı gelirler legal hale getiriliyor” değerlendirmesi yaptı.





Tutuklama talebine ret

İstanbul’da yasa dışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturmada ev hapsi cezası alan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tutuklama talebi, İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nce reddedildi.











