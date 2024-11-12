Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'a bir şok daha: Savcılık itiraz etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavclığı, yasadışı bahis soruşturmasında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'a verilen "ev hapsi" kararına itiraz etti. Savcılık, Ortaç ve Erbil'in aralarında bulunduğu 4 zanlı hakkında uygulanan adli kontrol tedbirine itiraz ederek tutuklanmalarını talep etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Soruşturmada yaşadışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şu isimler yer aldı:
- Mehmet Ali Erbil (Gözaltında)
- Serdar Ortaç (Gözaltında)
- İbrahim Yılmaz (20 milyon takipçi) (Gözaltında)
- Muzaffer Zorbey Erkoçlar (2 milyon takipçi) (Gözaltında)
- Esma Sözen (1.3 milyon takipçi) (Gözaltında)
- Sefa Caner Sarıçam (790.000 takipçi) (Gözaltında)
- Doğukan Demirtaş (250.000 takipçi) (Gözaltında)
- Aleksandr Menshıkov (240.000 takipçi)(Gözaltında)
- Umut Kahraman (200.000 takipçi) (Gözaltına alınacak) / 10/11/24 YURT DIŞI ÇIKIŞ
- Ramiz Nurçin (200.000 takipçi) (Gözaltına alınacak) / 10/11/24 YURT DIŞI ÇIKIŞ
- Emircan Çelik (190.000 takipçi) (Gözaltında)
- Emirhan Karuç (180.000 takipçi)(Gözaltında)
- Aleyna Göreci (175.000 takipçi) (Gözaltında)
- Muhammed Sümertaş (150.000 takipçi) (Gözaltında)
- Soner Kabakçı (130.000 takipçi) (Gözaltında)
- Nisa Yaren Nur Çiloğlu (100.000 takipçi) (Gözaltına alınacak)
- Yağmur Şifa Yaprak (60.000 takipçi) (Gözaltında)
- Fuat Emre Nalbant (55.000 takipçi) (Gözaltında)
- Atakan Efe (50.000 takipçi) (Gözaltına alınacak)
- Ramazan Karkin (20.000 takipçi) (Gözaltında)
- Batuhan Karadeniz (1.1 milyon takipçi) (Gözaltına alınacak) (Yurtdışında)
Ev hapsi verildi
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verildi.
- Şüphelilerden Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz'ın tutuklanmasına hükmeden hakimlik, 18 yaşından küçük şüpheli E.N'nin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını kararlaştırdı.
Savcılık karara itiraz etti
Soruşturmada nöbetçi sulh ceza hakimliğinin şüpheli Erbil ve Ortaç'ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında verilen adli kontrol tedbirine başsavcılık itiraz etti.
Savcılık 4 zanlının yeniden tutuklanmasını talep etti.
Erbil'in savcılık ifadesi ortaya çıktı
Mehmet Ali Erbil'in, savcılıkta ve hakimlikte verdiği ifadesi ortaya çıktı. Erbil, savcılıktaki ifadesinde, soruşturma dosyasında yer alan video kaydındaki kişileri nereden tanıdığının sorulması üzerine, bu kişilerle ortak bir arkadaşı sayesinde tanıştıklarını anlattı.
- Şüphelilerden Serdar Ortaç'la Malta'daki bir otel açılışına davet edildiğini aktaran Erbil, söz konusu kişilerin de burada çekim yapmaya çalıştıklarını aktardı.
Bu açılış sırasında otel sahibinin kendisine bir tişört giydirmeye çalıştığını, bu tişörtün de bahis reklamı içerdiğini sonradan öğrendiğini öne süren Erbil, bu duruma karşı çıktığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
- "Misafir olmamızdan dolayı davet edenlerle de ters düştüm. O sitede yayınlarda da 'Kumar çok sakıncalıdır, ben hayatımda oynamadım.' şeklinde ifadelerim vardır. Bu yayın yarım saat kadar sürdü sonrasında durumu anlayarak avukatlar aracılığıyla basın açıklaması yaptık. Ünal isimli şahıs sonrasında beni arayarak kandırmaya çalıştı. YouTube'da bir programda var diyerek tekrar yayın davetinde bulundu, ancak ben durumu anlayarak kabul etmedim."
Bu kişinin 3 aydır kendisine birlikte yayın yapma teklifinde bulunduğunu, bunun içinde 20-25 bin avro teklif ettiğini ileri süren Erbil, bu kişiyle önceye dayalı tanışıklıkları olmadığını, tanışmalarına vesile olan ortak arkadaşıyla da olaydan sonra bir daha görüşmediklerini, videolarda yer alması karşılığında maddi gelir elde etmediğini savundu.
- Videolardaki kişilerin üzerindeki tişörtlerdeki yazıların, yasa dışı bahis reklamı olduğunu anlamadığını öne süren Erbil, söz konusu videonun anı olarak çekildiğini, yayınlanması amacıyla çekildiğini bilmediğini, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini kaydetti.
'Hiç bir maddi, manevi çıkarımız yoktur'
Erbil, sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde ise kendisini bilmediği bir olayın içinde bulduğunu ifade ederek, "Benim haberim olmadan reklamımı yapıp videolarımı yayınlamışlardır. Bu konuda avukatlarım aracılığıyla hatırladığım kadarıyla Temmuz ayı gibi suç duyurusunda bulundum, kamuoyu açıklaması da yaptım." dedi.
- Hiç yasa dışı bahis oynamadığını savunan Erbil, "Sadece bir değişiklik olsun diye Serdar Ortaç ile bir restoran açılışına gitmiştik. Hiçbir maddi, manevi çıkarımız yoktur. Banka hareketlerimde herhangi bir menfaate rastlanamaz. Böyle bir şeye ihtiyacım da yoktur. Sosyal medya hesaplarımda da 'Kumar oynamayın.' şeklinde altını çize çize söylemekteyim. Reklamını yapacak olsam böyle şirketlerin adını lanse edebilirdim ancak böyle bir işe girişmedim. Suçsuzum, serbest bırakılmamı talep ederim." ifadelerini kullandı.