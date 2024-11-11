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Ünlülere yasa dışı bahis soruşturması: Ortaç ve Erbil adli kontrolle serbest

Ünlülere yasa dışı bahis soruşturması: Ortaç ve Erbil adli kontrolle serbest

18:2311/11/2024, Pazartesi
G: 11/11/2024, Pazartesi
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Serdar Ortaç - Mehmet Ali Erbil
Serdar Ortaç - Mehmet Ali Erbil

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında sanatçı Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de yer aldığı 16 şüpheli gözaltına alınmıştı. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen Ortaç ile Erbil, ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İbrahim Yılmaz, Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen ve Muzaffer Zorbey Erkoçlar ise tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda,
aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil adli kontrolle serbest

Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen Ortaç ve Erbil, ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Kumarı daha nasıl kötüleyeceğiz, millete daha nasıl anlatacağız bu işi bilmiyorum"

Şüpheli Serdar Ortaç, hakimlikteki işlemlerinin ardından adliyeden ayrılırken basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kumarın, evini, evliliğini ve sağlığını kendisinden aldığını dile getirdi.

Ortaç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir de adliyeye düşürdü. Kumarı daha nasıl kötüleyeceğiz, millete daha nasıl anlatacağız bu işi bilmiyorum. Beni Malta adasına otel açılışına davet ettiler. Restoran açılıyor diye. Orada katakulliye gelip, cep telefonundan oyunu çektiler. Orada oyuna geldik. Bir şey de diyemezsin gurbette, bir şey diyemedim. Hatta maç açıktı, 'Serdar bey skor ne olur?' diye bana soruyor. Ben anlamam. Pişmanım, üzgünüm."

Tutuklanıp cezaevine yollandılar

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden İbrahim Yılmaz, Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen ve Muzaffer Zorbey Erkoçlar hakkında tutuklama kararı verilirken, Emre Nalbant ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 9 şüphelinin ise hakimlikteki işlemleri sürüyor.


#Serdar Ortaç
#Yasa dışı bahis
#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı

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