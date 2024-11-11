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Ünlülere yasadışı bahis operasyonu: Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç, Batuhan Karadeniz... İşte listedeki 21 kişi

Ünlülere yasadışı bahis operasyonu: Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç, Batuhan Karadeniz... İşte listedeki 21 kişi

10:5811/11/2024, Pazartesi
G: 11/11/2024, Pazartesi
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Serdar Ortaç - Mehmet Ali Erbil (Arşiv)
Serdar Ortaç - Mehmet Ali Erbil (Arşiv)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'yasadışı bahise teşvik' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil ve eski futbolcu Batuhan Karadeniz dahil 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve 20 milyon takipçili fenomen İbrahim Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca,
yasadışı bahise teşvik
iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya platformlarında yüksek takipçili bazı fenomenlerin ve ünlülerin de aralarında bulunduğu hesaplarda çevrimiçi yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı tespit edildi.
YouTube
Ünlülere yasadışı bahis operasyonu: Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç, Batuhan Karadeniz... İşte listedeki 21 kişi
Gündem / 3. Sayfa
11 Kasım, Pazartesi

Eş zamanlı operasyon

Çalışmalar kapsamında aralarında
şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 21 şüpheli
hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu sabah saatlerinde 21 kişinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

Mehmet Ali Erbil savcıya ifade verdi

Operasyonda aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

YouTube
Ünlülere yasadışı bahis operasyonu: Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç, Batuhan Karadeniz... İşte listedeki 21 kişi
Gündem / 3. Sayfa
11 Kasım, Pazartesi

Erbil sağlık sorunları nedeniyle emniyete değil, savcıya ifade verdi.

Listede kimler var?

Sosyal medya üzerinden kendisini girişimci iş insanı olarak tanıtan yaklaşık 20 milyon takipçisi olan
İbrahim Yılmaz
da emniyete götürüldü.
  • Yılmaz, spor arabası ile çektiği videolar ve takipçilerine hediye ettiği lüks hediyeler ile tanınıyor.

Zorbay Erkoçlar

İşte 21 şüphelinin isimleri

  1. Mehmet Ali Erbil (Gözaltında)
  2. Serdar Ortaç (Gözaltında)
  3. İbrahim Yılmaz (20 milyon takipçi) (Gözaltında)
  4. Muzaffer Zorbey Erkoçlar (2 milyon takipçi) (Gözaltında)
  5. Esma Sözen (1.3 milyon takipçi) (Gözaltında)
  6. Sefa Caner Sarıçam (790.000 takipçi) (Gözaltında)
  7. Doğukan Demirtaş (250.000 takipçi) (Gözaltında)
  8. Aleksandr Menshıkov (240.000 takipçi)(Gözaltında)
  9. Umut Kahraman (200.000 takipçi) (Gözaltına alınacak) / 10/11/24 YURT DIŞI ÇIKIŞ
  10. Ramiz Nurçin (200.000 takipçi) (Gözaltına alınacak) / 10/11/24 YURT DIŞI ÇIKIŞ
  11. Emircan Çelik (190.000 takipçi) (Gözaltında)
  12. Emirhan Karuç (180.000 takipçi)(Gözaltında)
  13. Aleyna Göreci (175.000 takipçi) (Gözaltında)
  14. Muhammed Sümertaş (150.000 takipçi) (Gözaltında)
  15. Soner Kabakçı (130.000 takipçi) (Gözaltında)
  16. Nisa Yaren Nur Çiloğlu (100.000 takipçi) (Gözaltına alınacak)
  17. Yağmur Şifa Yaprak (60.000 takipçi) (Gözaltında)
  18. Fuat Emre Nalbant (55.000 takipçi) (Gözaltında)
  19. Atakan Efe (50.000 takipçi) (Gözaltına alınacak)
  20. Ramazan Karkin (20.000 takipçi) (Gözaltında)
  21. Batuhan Karadeniz (1.1 milyon takipçi) (Gözaltına alınacak) (Yurtdışında)
Batuhan Karadeniz yurtdışındaki şüpheliler arasında.
  • Soruşturmada adı geçen eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in yasadışı bahis ilişkisi uzun süredir kamuoyunun gündemindeydi.

Yurtdışında oldukları tespit edildi

Yasadışı bahis operasyonunda hakkında yakalama kararı çıkartılan 3 ismin yurtdışında olduğu tespit edildi.

Serdar Ortaç firari değilmiş

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil operasyon kapsamında kısa sürede gözaltına alınırken Serdar Ortaç için gelen ilk haber 'firari' olarak arandığı yönündeydi.

Ortaç'ın neden hemen gözaltına alınmadığı da kısa sürede ortaya çıktı.
Ortaç'ın uyuduğu için gözaltına gelen polisleri duymadığı ve kapıyı ancak yarım saat sonra açtığı öğrenildi.

Adliyeye sevk edildiler

Ortaç ve Erbil'in de aralarında olduğu şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Bakan Tunç: Suç yada şüphe varsa gereği yapılır

Gazetecilerin bahis soruşturmasıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, davaları tek tek değerlendirmenin uygun olmadığını söyledi.

Yargının başlatmış olduğu bir soruşturma ve neticesinde gerçekleştirilen gözaltılar olduğuna dikkat çeken Tunç, kişilerin kendini savunacağını, suç ya da suç şüphesi varsa gereğinin yapılacağını söyledi.



#Mehmet Ali Erbil
#Serdar Ortaç
#Sanal Bahis
#Reklam
#Gözaltı

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