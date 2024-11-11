İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'yasadışı bahise teşvik' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil ve eski futbolcu Batuhan Karadeniz dahil 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve 20 milyon takipçili fenomen İbrahim Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Eş zamanlı operasyon
Bu sabah saatlerinde 21 kişinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.
Mehmet Ali Erbil savcıya ifade verdi
Operasyonda aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.
Erbil sağlık sorunları nedeniyle emniyete değil, savcıya ifade verdi.
Listede kimler var?
- Yılmaz, spor arabası ile çektiği videolar ve takipçilerine hediye ettiği lüks hediyeler ile tanınıyor.
İşte 21 şüphelinin isimleri
- Mehmet Ali Erbil (Gözaltında)
- Serdar Ortaç (Gözaltında)
- İbrahim Yılmaz (20 milyon takipçi) (Gözaltında)
- Muzaffer Zorbey Erkoçlar (2 milyon takipçi) (Gözaltında)
- Esma Sözen (1.3 milyon takipçi) (Gözaltında)
- Sefa Caner Sarıçam (790.000 takipçi) (Gözaltında)
- Doğukan Demirtaş (250.000 takipçi) (Gözaltında)
- Aleksandr Menshıkov (240.000 takipçi)(Gözaltında)
- Umut Kahraman (200.000 takipçi) (Gözaltına alınacak) / 10/11/24 YURT DIŞI ÇIKIŞ
- Ramiz Nurçin (200.000 takipçi) (Gözaltına alınacak) / 10/11/24 YURT DIŞI ÇIKIŞ
- Emircan Çelik (190.000 takipçi) (Gözaltında)
- Emirhan Karuç (180.000 takipçi)(Gözaltında)
- Aleyna Göreci (175.000 takipçi) (Gözaltında)
- Muhammed Sümertaş (150.000 takipçi) (Gözaltında)
- Soner Kabakçı (130.000 takipçi) (Gözaltında)
- Nisa Yaren Nur Çiloğlu (100.000 takipçi) (Gözaltına alınacak)
- Yağmur Şifa Yaprak (60.000 takipçi) (Gözaltında)
- Fuat Emre Nalbant (55.000 takipçi) (Gözaltında)
- Atakan Efe (50.000 takipçi) (Gözaltına alınacak)
- Ramazan Karkin (20.000 takipçi) (Gözaltında)
- Batuhan Karadeniz (1.1 milyon takipçi) (Gözaltına alınacak) (Yurtdışında)
- Soruşturmada adı geçen eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in yasadışı bahis ilişkisi uzun süredir kamuoyunun gündemindeydi.
Yurtdışında oldukları tespit edildi
Yasadışı bahis operasyonunda hakkında yakalama kararı çıkartılan 3 ismin yurtdışında olduğu tespit edildi.
Serdar Ortaç firari değilmiş
Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil operasyon kapsamında kısa sürede gözaltına alınırken Serdar Ortaç için gelen ilk haber 'firari' olarak arandığı yönündeydi.
Adliyeye sevk edildiler
Ortaç ve Erbil'in de aralarında olduğu şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.
Bakan Tunç: Suç yada şüphe varsa gereği yapılır
Gazetecilerin bahis soruşturmasıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, davaları tek tek değerlendirmenin uygun olmadığını söyledi.
Yargının başlatmış olduğu bir soruşturma ve neticesinde gerçekleştirilen gözaltılar olduğuna dikkat çeken Tunç, kişilerin kendini savunacağını, suç ya da suç şüphesi varsa gereğinin yapılacağını söyledi.