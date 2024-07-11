Yasadışı bahis parasını akladılar

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, 28 şüpheli hakkında düzenlenen 75 sayfalık iddianamede, sanık Engin Polat liderliğinde kurulan suç örgütünün, fikir ve eylem birliği içerisinde kara para aklama sürecini işlettiğinin tespit edildiği belirtildi. İddianamede çarpıcı bilgilere yer verildi.

KIBRIS’TA DA BAHİS YÖNETMİŞLER

Suç örgütünün, büyük bir organizasyon halinde yasa dışı yollardan uhdeye geçirilecek "kara" parayı yasal sistem içerisine sokmak ve eritmek ile kripto cüzdanlar içerisinde saklayıp lüks yaşam dahilinde harcayıp kullanmak üzere kurulmuş olduğu iddianamede ifade edildi. Engin Polat’ın 2017'de yasal olmayan yollardan KKTC’ye gittiği ve yasadışı bahis organizatörleri Derkan Başer ve Veysel Şahin ile irtibat kurduktan sonra Başer ve Şahin’in ekibine dahil olduğu tespit edildi. Engin Polat’ın KKTC’de yasadışı bahis organizasyonunda müdür olarak çalıştığı ve ‘Jasminbet’ isimli sitenin tamamen Polat’a bırakıldığı belirtildi.

İddianamede, Derkan Başer’in yasa dışı bahis geliri olduğu değerlendirilen toplam genel finansal işlem hacminin 1 milyar 102 milyon 187 bin 595 TL olduğu ve Başer’in Engin Polat üzerinden de ayrı bir hat oluşturduğu ve kazanılan haksız paraların kendisine ulaştırılmasını sağladığı belirtildi.

PERDELEMEK İÇİN ONLARCA ŞİRKET

İddianamede, Polat'ın Başer ve Veysel Şahin’le yakın ilişkisi sonrası bu yasa dışı mecradan akan parayı perdelemek amacıyla onlarca şirket kurup büyük ticari hacim imajı yarattığı ifade edildi. Savcılık, “şirketlerin gerçeğin perdelenmesi noktasında paravan olarak kullanıldığını” değerlendirdi. İddianamede asıl amaç olan kara para aklamayı perdelemek için güzellik ve kozmetik sektöründe şirketlerle sosyal medyada şöhretin seçildiği kaydedildi.







