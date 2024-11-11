Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında yasa dışı bahis kanununa muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı. İşte yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alınan isimler.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İşte gözaltına alınan diğer isimler...
Yasa dışı bahis soruşturmasında göz altına alınan isimler kim?
Operasyonda aralarında Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, İbrahim Yılmaz, Aleksander Mensikof, Esma Sözen'in bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.
- Mehmet Ali Erbil
- Serdar Ortaç
- İbrahim Yılmaz
- Muzaffer Zorbey Erkoçlar
- Esma Sözen
- Sefa Caner Sarıçam
- Doğukan Demirtaş
- Aleksandr Menshıkov
- Umut Kahraman
- Ramiz Nurçin
- Emircan Çelik
- Emirhan Karuç
- Aleyna Göreci
- Muhammed Sümertaş
- Soner Kabakçı
- Nisa Yaren Nur Çiloğlu
- Yağmur Şifa Yaprak
- Fuat Emre Nalbant
- Atakan Efe
- Ramazan Karkin
- Batuhan Karadeniz