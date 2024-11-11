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Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan isimler belli oldu

Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan isimler belli oldu

11:5711/11/2024, Monday
G: 11/11/2024, Monday
Yeni Şafak
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Yasa dışı bahis operasyonu son dakika gelişmeleri
Yasa dışı bahis operasyonu son dakika gelişmeleri

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında yasa dışı bahis kanununa muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı. İşte yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alınan isimler.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İşte gözaltına alınan diğer isimler...

Yasa dışı bahis soruşturmasında göz altına alınan isimler kim?

Operasyonda aralarında Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, İbrahim Yılmaz, Aleksander Mensikof, Esma Sözen'in bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

  1. Mehmet Ali Erbil
  2. Serdar Ortaç
  3. İbrahim Yılmaz
  4. Muzaffer Zorbey Erkoçlar
  5. Esma Sözen
  6. Sefa Caner Sarıçam
  7. Doğukan Demirtaş
  8. Aleksandr Menshıkov
  9. Umut Kahraman
  10. Ramiz Nurçin
  11. Emircan Çelik
  12. Emirhan Karuç
  13. Aleyna Göreci
  14. Muhammed Sümertaş
  15. Soner Kabakçı
  16. Nisa Yaren Nur Çiloğlu
  17. Yağmur Şifa Yaprak
  18. Fuat Emre Nalbant
  19. Atakan Efe
  20. Ramazan Karkin
  21. Batuhan Karadeniz

#Yasa dışı bahis soruşturması
#Serdar Ortaç
#Mehmet Ali Erbil

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