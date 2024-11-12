Erbil ve Ortaç'a bahis gözaltısı

Yasadışı bahisi teşvik eden ünlülere şok operasyon. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden yasadışı bahisi övüp teşvik eden kişilere yönelik “Yasadışı bahse teşvik” suçundan soruşturma başlattı. Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 23 şüpheli arasında yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof da yer aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dün sabah gerçekleştirdiği operasyonda, aralarında şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2’sinin ise her yerde arandığı öğrenildi. Gözaltına alınan 16 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi.

Sevk yazısında, toplum açısından "dijital uyuşturucu" niteliğindeki yasa dışı bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik ederek, "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçunu işledikleri öne sürülen şüpheliler, tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verildi. Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı, biri 18 yaşından küçük 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.