SPK'den dolandırıcılık uyarısı: Logomuzu kullanan hesaplara dikkat

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), son dönemde, sosyal medya platformlarında yapılan bazı paylaşımlarda Kurulun ve sektör çalışanlarının adlarını ve görsellerini kullanarak menfaat temin etmek amacıyla yanıltıcı bilgiler içeren paylaşımlara ilişkin açıklama yayımladı.
Son dönemde SPK'ya ulaşan şikayetlerde, sosyal medya platformlarında yapılan bazı paylaşımlarda Kurulun ve sektör çalışanlarının adlarını ve görsellerini kullanarak menfaat temin etmek amacıyla yanıltıcı bilgiler içeren paylaşımlar yapıldığı bildirildi.