EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Gündem
İstanbul
SPK'den dolandırıcılık uyarısı: Logomuzu kullanan hesaplara dikkat

SPK'den dolandırıcılık uyarısı: Logomuzu kullanan hesaplara dikkat

17:3226/09/2024, Perşembe
AA
Sonraki haber
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), son dönemde, sosyal medya platformlarında yapılan bazı paylaşımlarda Kurulun ve sektör çalışanlarının adlarını ve görsellerini kullanarak menfaat temin etmek amacıyla yanıltıcı bilgiler içeren paylaşımlara ilişkin açıklama yayımladı.

Son dönemde SPK'ya ulaşan şikayetlerde, sosyal medya platformlarında yapılan bazı paylaşımlarda Kurulun ve sektör çalışanlarının adlarını ve görsellerini kullanarak menfaat temin etmek amacıyla yanıltıcı bilgiler içeren paylaşımlar yapıldığı bildirildi.


SPK'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Benzer şekilde Kurulumuzca yetkilendirilmiş yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyeti izni olmayan kişi ve/veya kişilerce, yatırımcıların yanlış yönlendirilerek mağdur edilmeye çalışıldıkları görülmüştür. Herhangi bir dolandırıcılık olayına maruz kalınmaması için yanıltıcı nitelikteki paylaşımlara itibar edilmemesi büyük önem taşımaktadır. Bu tür paylaşımlar için Kurulumuzca gerekli soruşturmalar yapılmakta olup suç duyurusunda bulunulmaktadır. Diğer taraftan, sosyal medya platformlarında Kurulumuz logosu ve ismiyle oluşturulan sahte hesaplara ve dokümanlara da rastlanılmaktadır. Kurulumuz resmi internet adresi https://spk.gov.tr/, resmi X hesabı @spkgovtr ve resmi Instagram hesabı sermaye_piyasasi_kurulu olup bunların haricindeki hesaplara itibar edilmemesi önemle hatırlatılır"



#dolandırıcılık suçları
#Sermaye Piyasa Kurulu
#SPK

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SGK hizmet gün akdi tablosu yenilendi! 47-48-52 yaşla erken emeklilik müjdesi