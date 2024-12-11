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Evli çiftten akılalmaz dolandırıcılık: 43 yılda 12 kez boşandılar

Evli çiftten akılalmaz dolandırıcılık: 43 yılda 12 kez boşandılar

11:5211/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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İlginç bir şekilde, çiftin 12. boşanmaları yetkililer tarafından tanınmadığı için hâlâ resmî olarak evli sayıldıkları öğrenildi.
İlginç bir şekilde, çiftin 12. boşanmaları yetkililer tarafından tanınmadığı için hâlâ resmî olarak evli sayıldıkları öğrenildi.

Avusturya'dan akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi geldi. Dul maaşı alabilmek için birlikte yaşadığı kişiyle 43 yılda tam 12 defa boşanıp evlenen kadının emeklilik sistemini 326 bin avro dolandırdığı ortaya çıktı. Çift hakkında soruşturma başlatıldı.

Avusturya'da bir çiftin dolandırıcılık yöntemi şaşkınlık yarattı. Haksız kazanç sağlamak için bir plan yapan çiftin hedefi, bireyler değil, ülkenin emeklilik sistemi oldu. Son 43 yılda 12 kez evlenip boşanan çiftin hareketlerini inceleyen hükümet yetkilileri, dolandırıcılığı son boşanma davasında ortaya çıkardı.


Çiftin, bu yöntemle emeklilik sisteminden toplam 326 bin avro kazanç sağladığı belirlendi ve haklarında ciddi dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.


Toplamda 13 kez evlendiği iddia edilen kadının, 1981 yılında ilk eşinin ölümünden sonra devletten "dul maaşı" almaya başladığı, ardından bir yıl içinde kendisinden birkaç yaş küçük olan ikinci eşiyle evlendiği ifade ediliyor. Altı yıl sonra ise eşinin kamyon şoförü olarak çalışması nedeniyle "onarılamaz bir şekilde bozulan" evliliklerini sonlandırdığı ve bu ayrılıkla birlikte, her yeni evliliğin yaklaşık üç yıl sürdüğü bir evlenme-boşanma döngüsünün başladığı tespit edildi.


Çiftin toplamda 326 bin avro elde ettiği ortaya çıktı

Soruşturmayı yürüten yetkililere göre, çift tüm süreç boyunca aslında birlikte yaşamaya devam etti. Ancak resmî olarak ayrılıp barışarak Avusturya'nın emeklilik sigortası sistemini dolandırdılar. Yasa gereği, kadın her boşandığında dul maaşı almaya devam ediyor ve evlendiği her yeni eş için 27 bin avro tazminat talep edebiliyordu. Yıllar boyunca bu yöntemle kazanç sağlayan çiftin toplamda 326 bin avro elde ettiği ortaya çıktı.


Çift, emeklilik fonu ödeme yapmayı reddedince dava açtı ancak Avusturya Yüksek Mahkemesi, mart ayında, çiftin yasal boşluklardan yararlanmasının haksız olduğuna karar verdi. Mahkemenin ardından polis, "ciddi dolandırıcılık" suçlamasıyla çifte soruşturma başlattı. İlginç bir şekilde, çiftin 12. boşanmaları yetkililer tarafından tanınmadığı için hâlâ resmî olarak evli sayıldıkları öğrenildi.

#Avusturya
#Dolandırıcılık
#Boşanma

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