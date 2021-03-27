Gündem 12 milyonluk Bitcoin vurgunu
İSTANBUL

​12 milyonluk Bitcoin vurgunu

12 milyonluk Bitcoin vurgunu

Kripto para piyasası Bitcoin dolandırıcılığı yapan şebekeye yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda aranan 9 şüpheliden 8’i gözaltına alındı. Dolandırıcılığın mali değerinin 12 milyon lira civarında olduğu ifade ediliyor.

Şahin Şen Yeni Şafak
​12 milyonluk Bitcoin vurgunu
İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen Bitcoin dolandırıcılığına yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kripto para dolandırıcılarının peşine düştü. Siber polisi, kurdukları internet sitesi üzerinden kripto para alım-satımı yapan ve sistemi kilitleyerek vatandaşların kripto paralarını çalan bir çeteyi takibe aldı. Çete üyelerinin kripto para alıp-satmak amacıyla açtığı ve vatandaşın da kullanımına açık olan “sistemkripto” adlı internet sitesi üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Çete, piyasa fiyatının altında alım ve piyasanın üstünde satış vaadiyle kripto para almak isteyenleri cezbediyordu.

BÖYLE DOLANDIRDILAR

Kripto para çetesi, vatandaşların hesaplarındaki kripto paraları alım satım yapabilmek için açtıkları şirketlerin hesabına aktarıyor, ardından da vatandaşların hesaplarını bloke ederek hesaplara erişimi engelliyordu. Çetenin bu yöntemle piyasa değeri 12 milyon lira olan 8,5 Bitcoin (BTC) ve 576 adet Etherium (ETH) dolandırıcılığı yaptı. 4 mağdurun şikayetçi olmasıyla birlikte Siber Şube İstanbul merkezli 3 ilde eşzamanlı operasyon düzenledi. 8 şüpheli gözaltına alınırken, çetenin kaç kişiyi mağdur ettiği ve ne kadar vurgun yaptığı, araştırmaların ardından ortaya çıkacak.

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