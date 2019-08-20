30 bin öğrenci Maarif Okulları’nda

FETÖ terör örgütünün hain darbe girişimi sonrası kurulan ve 35 ülkedeki 294 Okulunda 30 bin 212 öğrenci ile eğitim faaliyet sürdüren Türkiye Maarif Vakfı, Türkiye’nin uluslararası eğitim markası haline dönüştü. Türkiye Maarif Vakfı(TMV) kuruluş aşamasından günümüze geldiği süreçteki başarı sürecini anlatan TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, “Haziran 2016’da kurulan ve Eylül 2016’da resmî organlarının atanması ile faaliyetlerine başlayan Türkiye Maarif Vakfı, ilk yılında 5 ülkede FETÖ iltisaklı eğitim kurumlarını devralarak okullaşma sürecine başladı. 2017’de genellikle Afrika kıtasında olmak üzere FETÖ iltisaklı eğitim kurumlarını devraldığı ülke sayısını 11’e yükseltti. Bununla birlikte 7 ülkede yeni eğitim kurumları açıldı. 2018’de yakın komşularımız ve gönül coğrafyamızı da katarak FETÖ iltisaklı eğitim kurumlarını devraldığı ülke sayısını 16’ya, yeni eğitim kurumları açtığı ülke sayısını 15’e çıkardı. 2019’da ise FETÖ iltisaklı eğitim kurumlarını devraldığı ülke sayısını 18’e, yeni eğitim kurumları açtığı ülke sayısını 17’ye yükseldi” dedi.

Birol Akgün

100 ÜLKEYLE TEMAS SAĞLANDI

Akgün, “Bugün geldiğimiz noktada, 100 ülkeyle resmi temas sağlanmış, 55 ülkeye direktör atanarak faaliyetlere başlanmış, 35 ülkede 294 eğitim kurumu ve 41 yurt binası, altı bine yakın idareci, eğitici ve destek personel kadrosu ile 30.000’i aşkın öğrenciye eğitim-öğretim, barınma ve burs hizmeti verilmektedir. Ayrıca, 46 ülkede gerek FETÖ iltisaklı okulların devralınması gerekse yeni eğitim kurumlarının açılması için protokoller imzalandığını, bazı ülkelerde devir teslim süreçleri devam ediyor” dedi.

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YENİ EĞİTİM KURUMLARI AÇILACAK

3 yılda kazanılan uluslararası tecrübeler kapsamında 2019-2020 eğitim-öğretim yılında yeni açılımlar yapacaklarını vurgulayan Akgün, “Macaristan, Madagaskar, Irak (Bağdat), Burundi ve Gana’da yeni okullarımız Eylül 2019’da eğitim-öğretime başlayacak. Almanya ve Fransa’da ise yeni eğitim ve etüt merkezleri hemen açılacak. Malezya, Endonezya, Hindistan, Güney Afrika ve Güney Kore’de faaliyete başlanılmasını planlıyoruz. Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı Fransa, Hollanda, İsviçre, ABD ve Kanada’da da eğitim faaliyetlerimize başlanılacak. Bunun yanı sıra Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Kazakistan’da yeni eğitim kurumları, eğitim merkezleri ve yurt faaliyetlerine öncelik verilecek” şeklinde konuştu.

2023 VİZYON STRATEJİLERİ BELİRLENDİ

Akgün, “Türkiye Maarif Eğitim Kurumları Ağı ile vakfımızın yakaladığı büyüme trendinin devamı ve ülkemizin 2023 Vizyonu’na katkı sunacak nitelikte bir faaliyet grafiği yakalanmasının temini için 2020-2023 Stratejik Planımızda “kalite, kapasite ve kaynak” odaklı bir yol haritası hazırlandı. Bu çerçevede ‘Kurum Kültürü ve Kalitenin Geliştirilmesi Strateji’ , ‘Finansal Yeterliliğinin Sağlanması Strateji’, ‘İnsan Kaynağının Güçlendirilmesi Strateji’, ‘Eğitimde Uluslararası Bir Marka Olunması’ kriterlerini kapsayan 4 ana strateji belirlendi. Bu kapsamda faaliyetlerimizi sürdürerek önümüzdeki süreçte daha verimli bir dönem geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

16 ülkeden bin 886 mezun

Türkiye Maarif Vakfı’nın lise seviyesindeki okullarından 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Moritanya’da 43, Sudan’da 133, Afganistan’da 147, Fildişi Sahili’nde 13, Somali’de 155, 2 Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde 42, Çad’da 44, Ekvator Ginesi’nde 6, Gabon’da 22, Gine’de 35, Nijer’de 134, Arnavutluk’ta 56, Mali’de 218, Makedonya’da 24, Kamerun’da 45 ve Pakistan’da 769 öğrenci olmak üzere toplam 16 ülkede 1886 öğrenci mezun oldu.