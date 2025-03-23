36 soruya tek cevap: Bu soruyu muhatap almıyorum

İBB Başkanı İmamoğlu, yolsuzluk iddialarına ilişkin kendisine yöneltilen 70 sorudan 36'sına “Bu soruyu muhatap almıyorum” cevabını verdi. Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da İmamoğlu gibi soruları yanıtsız bıraktı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 106 kişinin şüpheli sıfatıyla ifade verdiği terör ve yolsuzluk soruşturmasında ifadeler alındı. 121 sayfa ifade veren İmamoğlu kendisine yöneltilen 70 sorunun yarısından fazlasına “Bu soruyu muhatap almıyorum, tüm isnatları şiddetle reddediyorum” cevabını verdi. İmamoğlu, 5 soruyu da “Yukarıdaki beyanımı tekrar ederim” diye yanıtladı. İmamoğlu doğum yeri, yaşı, maaşı, kullandığı telefon numarası gibi kişisel beyanlar haricinde soruşturma konusu olan yolsuzluklarla ilgili soruların hiçbirine cevap vermedi. İlk ifadede gizli ortaklıklar, gizli kasalar, para çantaları, aç kapa şirketlere ihale verilmesi, delegelere ve dağıtılan paralar, hayali ihaleler ve İstanbulluların kişisel bilgilerinin gizlice kaydedilmesi gibi soruların daha çok Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş ile sınırlı kalması da dikkat çekti. Bu nedenle diğer yolsuzluklarla ilgili yeni soruşturmalar bekleniyor. Yolsuzluğun yanında hakkında terör soruşturması da yürütülen İmamoğlu’nun dün de terör soruşturması kapsamında ifadesi alındı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İmamoğlu'nun gözaltında bulunduğu Mali Şube’ye gelerek ifade işlemlerini tamamladı.
ŞAHAN’DAN AYNI TAKTİK
“Kent uzlaşısı” soruşturması kapsamında İmamoğlu’yla birlikte gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Kendisine sorulan 12 soruya yanıt vermeyen Şahan, CHP ve KCK ile ilişkiyi sağladığı iddia edilen Spectrum House yöneticisi Azad Barış’la örgütsel örgütsel ilişkisini reddetti. Azad Barış kendisine yöneltilen soruları da yanıtsız bıraktı.
116 GÖRÜŞME SORULDU
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’a, Azad Barış’ı tanıyıp tanımadığı soruldu. Tanıdığını söyleyen Polat, “Kent uzlaşısı” sorusuna ise “Yapısı, faaliyet alanı, para trafiği hakkında herhangi bilgim yok. Benim siyasi bir konumum yok. Bürokrat olarak bir geçmişim vardır” cevabını verdi. Polat’a terör ve diğer suçlardan kaydı bulunan 116 görüşme soruldu. Polat, “Bu şahısların adli idari yönden
örgütsel durumlarını bilme imkânım yoktur. Belediyedeki görevimden ötürü çok sayıda insanla irtibatlı olmam normaldir” savunmasını yaptı.
34 savcı ifade aldı
- Aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu ifadesi tamamlanan 91 şüpheli adliyeye sevk edildi. Vatan Emniyet’ten 14 minibüsle çıkarılan şüpheliler, yoğun güvenlik önlemi altında Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerin ifadelerini, başsavcı vekillerinin koordinesinde Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli 4 savcı ile Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli 30 savcı aldı. İfade alma işlemleri 7'nci katta gerçekleştirildi. Her şüpheliden en fazla 3 avukat ismi istenirken, milletvekilleri, ilçe başkanları ve şüphelilerin ailelerinin 7'nci kata çıkışına izin verilmedi. İmamoğlu’nun terör soruşturması kapsamındaki ifade işlemi 1 saat sürdü. Ardından ‘yolsuzluk’ kapsamında ifadesi alınmaya başladı. Öte yandan İBB’deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarında firari olan Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan ve Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven dün gözaltına alındı.