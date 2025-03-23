36 soruya tek cevap: Bu soruyu muhatap almıyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 106 kişinin şüpheli sıfatıyla ifade verdiği terör ve yolsuzluk soruşturmasında ifadeler alındı. 121 sayfa ifade veren İmamoğlu kendisine yöneltilen 70 sorunun yarısından fazlasına “Bu soruyu muhatap almıyorum, tüm isnatları şiddetle reddediyorum” cevabını verdi. İmamoğlu, 5 soruyu da “Yukarıdaki beyanımı tekrar ederim” diye yanıtladı. İmamoğlu doğum yeri, yaşı, maaşı, kullandığı telefon numarası gibi kişisel beyanlar haricinde soruşturma konusu olan yolsuzluklarla ilgili soruların hiçbirine cevap vermedi. İlk ifadede gizli ortaklıklar, gizli kasalar, para çantaları, aç kapa şirketlere ihale verilmesi, delegelere ve dağıtılan paralar, hayali ihaleler ve İstanbulluların kişisel bilgilerinin gizlice kaydedilmesi gibi soruların daha çok Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş ile sınırlı kalması da dikkat çekti. Bu nedenle diğer yolsuzluklarla ilgili yeni soruşturmalar bekleniyor. Yolsuzluğun yanında hakkında terör soruşturması da yürütülen İmamoğlu’nun dün de terör soruşturması kapsamında ifadesi alındı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İmamoğlu'nun gözaltında bulunduğu Mali Şube’ye gelerek ifade işlemlerini tamamladı.