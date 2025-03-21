Büyük vurgunun perde arkası: İşte Ekrem İmamoğlu suç örgütü

Büyük soruşturma 18 Ekim 2024’te başladı

Ekrem İmamoğlu liderliğindeki suç örgütüne yönelik düzenlenen yolsuzluk soruşturmasının detayları ortaya çıktı. Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre büyük soruşturma 18 Ekim 2024 tarihinde açıldı. Bunun dışında ikinci soruşturma da devam ediyor. CHP İstanbul İl Başkanlığının satın alınma sürecine ilişkin yürütülen soruşturmada alınan tanık beyanları, soruşturmaları derinleştirdi.

Gizli tanık ifadeleri soruşturmayı derinleştirdi

Şu ana kadar 8 açık tanık ve 4 gizli tanıdığın ifadeleriyle yürütülen soruşturmada Ekrem İmamoğlu’nun başında olduğu çıkar amaçlı bir organize suç örgütü yapısı tespit edildi. Yapılan incelemelerde; örgütün ihaleye fesat karıştırmaktan rüşvet almaya, suçtan elde edilen geliri aklamaktan bu gelirleri örgütün amaçları doğrultusunda kullanmaya ve sebepsiz zenginleşmeye kadar birçok suça bulaştığı anlaşıldı. Alınan ifadeler, yürütülen araştırmalar ve MASAK raporları doğrultusunda çıkar amaçlı bu suç örgütünün bizzat Ekrem İmamoğlu'nun talimatları ile koordineli bir şekilde hareket ettiği öğrenildi.

Örgütün yapısı ve işleyişi deşifre edildi

Soruşturmalarda “İmamoğlu suç örgütünün” yapısı ve işleyişi de deşifre edildi. İlk olarak suçtan gelir elde eden örgüt, ikinci adımda suç gelirini aklıyordu. Üçüncü adım suç geliri ile örgütün amaçları doğrultusunda faaliyet yürütülüyor. Dördüncü ve son adımda ise başta İmamoğlu olmak üzere örgütü yöneticilerinin kişisel servetini artırıyordu.

Suç parasıyla CHP’yi şekillendirdiler

Organize suç örgütünün, elde edilen suç gelirleri ile CHP örgütünü şekillendirmek, partinin belediye ve milletvekili adaylarını belirlemek ve kongreler marifetiyle parti yönetimini ele geçirmek ve bu doğrultuda kamuoyunu manipüle etmek şeklinde hareket ettiği de belirlendi.

Birinci halkada 5 kişi var

Yürütülen soruşturmada organize suç örgütünün lideri olarak Ekrem İmamoğlu’nun birinci halkada 5 kişiyi doğrudan sevk ve idare ettiği, örgütün kasası olarak ise ilk halkayla bağlantılı olarak 4 kişiyi koordine ettiği tespit edildi.





O isimler:

1- Medya A.Ş. Genel Müdürü Murat Ongun,

2- İBB Spor Genel Müdürü Fatih Keleş,

3- İBB İştirakler Başkanı Ertan Yıldız

4- İmamoğlu İnşaat ve SSB Gayrimenkul Genel Müdürü Tuncay Yılmaz,

5- Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık





Örgütün gizli kasaları olarak faaliyet gösteren;

- Adem Soytekin ve Ali Nuhoğlu’nun Fatih Keleş’le birlikte hareket ettiği,

- Hüseyin Köksal ve Emrah Bağdatlı’nın ise Murat Ongun üzerinden hareket ettiği, her dört ismin de İmamoğlu’yla doğrudan irtibat halinde oldukları belirlendi.





Hiç gerçekleşmeyen ihaleler yaptılar





Yapılan teknik ve fiziksel takip, MASAK raporları ve çok sayıda tanık beyanları doğrultusunda şahısların yaptıkları şöyle sıralandı:

1. Çıkar amaçlı bir suç örgütü teşkil etmek.

2. Adrese teslim usulsüz ihaleler organize etmek.

3. İhalelerden komisyonlar alarak çıkar amaçlı örgüte para aktarmak.

4. Kağıt üstünde hiç gerçekleşmeyen ihaleler çıkar amaçlı örgüte para aktarmak.

5. İBB’den ihale almış firmaların hak edişlerinin ödenmesi karşılığında rüşvet almak.

6. İmara aykırı yapılara iskân verilerek legalleştirme karşılığında örgüt adına rüşvet almak.

7. İmar planlaması dahilindeki arazilerin kendileri veya müzahir iş adamlarına satın aldırmak suretiyle suç örgütüne maddi menfaat temin etmek.

İl başkanlığı alımını yönetmiş

Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığının satın alınma sürecinden haberinin olmadığına dair basına demeç vermişken tanık beyanları ile süreci bizzat yönettiği, 3 ayrı CHP ilçe belediyesinden daha kayıt dışı para taşındığı ortaya çıktı.

Buna göre CHP İstanbul il binasının satın alındığı gün Beylikdüzü Belediyesinden 6 milyon TL, Beşiktaş Belediyesinden 3 milyon TL ve Şişli Belediyesinden 800 bin TL’nin avukatlık ofisine taşındı. Partide herhangi bir görev ve yetkisi bulunmayan İmamoğlu A.Ş. Genel Müdürü Tuncay Yılmaz satın alma sürecine baştan sona nezaret etti yine İBB Spor Başkanı Fatih Keleş’in de Avukatlık ofisinde satın alma sürecindeki ödemeye vaziyet etti.

3 kere İmamoğlu’nu aradılar

Her iki ismin o gün Avukatlık ofisinden 3’er kere Ekrem İmamoğlu’nu cep telefonundan arayarak telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri, dolayısıyla Ekrem İmamoğlu’nun basına yansıyan ‘haberim yoktu’ açıklamasının gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı.





İmamoğlu’na Rüşvet belgelendi: İhale karşılığı İmamoğlu A.Ş.’ye devredilen firma

Suç örgütünün hedefleri doğrultusunda hareket eden Ali Nuhoğlu’nun Nisan 2021 tarihinde Güllüce Tarım A.Ş.’yi 50 bin TL sermaye ile kurduğu, Emirgan’da 3 adet villayı 32 milyon TL bedel göstererek bu firma üzerine devraldığı, sonrasında şirketin bir faal yürütmediği belirlendi.





Güllüce Tarım A.Ş.’nin sermayesinin Mart 2024 tarihinde 46 milyon 800 bin TL’ye çıkartıldığı, şirkete para transferi ile de bu sermayenin yatırıldığı,





Ali Nuhoğlu’nun yine aynı yıl içerisinde bir başka firması olan İstcon A.Ş. üzerinden Kiptaş ile 2,1 milyar TL tutarlı bir sözleşme imzaladığı, Mart 2025 tarihinde Kiptaş’tan İstcon A.Ş.’ye 199,5 milyon TL tutarlı ödeme yapıldığı,





Ali Nuhoğlu’nun Güllüce Tarım A.Ş.’yi, Ekrem İmamoğlu’na ait İmamoğlu A.Ş.’ye 15 milyon TL karşılığında, üstelik bu tutarı 15.03.2024, 05.04.2024 ve 16.05.2024 tarihlerinde 3 ayrı transferle alarak devrettiği,





Oysa bu sırada Güllüce Tarım A.Ş.’nin uhdesinde ödenmiş 46,8 milyon TL sermaye ile toplam değeri 50 milyon doları bulan 3 adet villanın bulunduğu, taksitli devir ücretinin bu bedelinin oldukça cüzi bir kısmına karşılık geldiği anlaşıldı.





İBB’den parayı alan İmamoğlu’na ödeme yaptı

Suç örgütünün faaliyetleri kapsamında İBB iştiraklerinden hak ediş ödemesi alan çeşitli şirketlerin, ödemelerin bir kısmı ile İmamoğlu inşaattan yer satın aldıkları veya araya yine İmamoğlu’na yakın isimler aracılığıyla İmamoğlu A.Ş.’ye ödemeler yaptıkları belirlendi.

Örneğin Kültür A.Ş den 2023-2024 yıllarında 395 milyon TL fatura kesen, 193 Milyon TL ödeme alan BVA firması sahibi Murat Kapki’nin, aynı yıl içerisinde Ekrem İmamoğlu’nun kasası Hüseyin Köksal’a hiçbir açıklaması olmayan 130 Milyon TL para gönderdi. Hüseyin Köksal’ın ise kendisine Murat Kapki’den ödeme geldikten kısa bir süre sonra İmamoğlu İnşaata ‘daire parası’ açıklaması ile 50 milyon TL para transferi gerçekleştirdiği anlaşıldı.

Kalfaydı milyoner oldu

İmamoğlu İnşaat’ta bir dönem kalfa olarak sigortalı gözüken Adem Soytekin’in, İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olmasından itibaren, hayatın olağan akışına aykırı bir şekilde parasal faaliyetlere girdiği tespit edildi. Soytekin’in üzerine kayıtlı şirketlere ihale veya doğrudan temin yöntemiyle çok sayıda iş verildiği, kendisi ve şirketleri üzerine kaynağı belli olmayan paralarla çok sayıda gayrımenkul devralındığı ve devrettiği, bu durumun MASAK raporu, tanık beyanları, HTS ve baz doğrulamaları ile delillendirildi. Soytekin’in şahsi ve şirket hesaplarında yaklaşık 600 Milyon TL tutarında bir para bulunduğunun tespit edildiği, 2020-2024 yılları arasında bu hesaplara yaklaşık 1,25 Milyar TL tutarında büyük bir para geldiği belirlendi.

Mal beyanından önce bedelsiz devretti

Ekrem İmamoğlu’nun mal beyanında bulunmadan önce 2017 ve 2018 yıllarında İmamoğlu İnşaat’ın 8 adet taşınmazını bedelsiz bir şekilde Soytekin’in şirketine devretti. Soytekin’in de üzerindeki gayrı menkullerin bir kısmını bila bedel Fatih Keleş’e devretti. Gizli kasa Soytekin’in İBB’den yaptığı iş karşılığı alacağını alamayan iş adamlarından %10 ila %20 aralığında değişen oranlarda rüşvet aldığı ve iş sahiplerine bunun karşılığında hak edişlerini ödettirdi. Soytekin’in suç gelirlerinin bir kısmını örgüt faaliyetlerinde kullanmak üzere Fatih Keleş’e teslim ettiği, 3.kişiler üzerine kurulan boş şirketlere sermaye artırımı şeklinde paralar aktardığı, bir kısmını uhdesinde tutarak zenginleştiği anlaşıldı.



