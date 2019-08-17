Gündem 5 soru cevap bekliyor
3. SAYFA

5 soru cevap bekliyor

Türkiye ile ABD “barış koridoru” konusunda mutabakata varsa da birçok konuda belirsizlik sürüyor. Türkiye’nin “oyalamalara izin vermeyeceğiz” söylemleri arkasında 5 maddedeki direnç yatıyor. Güvenli bölgenin derinliği konusunda Türkiye’nin taleplerine yaklaşılsa da Pentagon, Başkan Trump’ın 20 mil sözünü tutmuyor. Amerika, Türkiye’ye saldırmamış PYD yandaşları kalsın istiyor, DEAŞ tehdidinin sürdüğü bahanesiyle YPG’ye desteğini sürdürüyor. Münbiç Yol Haritası’nda olduğu gibi çalışmaları “belli bir takvime yayma” söylemleri öne sürülüyor.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye, Fırat’ın doğusunda güvenli bölge tesisi için çalışmaları hızlandırdı. Bir yandan Müşterek Harekat Merkezi oluşturulurken bir yandan da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölgedeki yığınaklanması devam ediyor. NATO’nun ikinci büyük ordusu TSK’nın Fırat’ın doğusuna tek başına müdahale kararlılığı karşısında Amerika, Türkiye ile görüşmelerde mutabakat sağladı. Ancak bu mutabakat da “ön mutabakat” noktasından öteye geçemedi.

OYALAMA TAKTİĞİ Mİ?

Amerika, diplomasi seçeneğini son ana kadar zorlayan Türkiye’ye karşı oyalama taktikleriyle masaya gelse de Türkiye’nin kararlı tutumu karşısında hızlı adımlar attı. “Barış koridoru” mutabakatı, halen “ön mutabakat” formunda ve neredeyse her konu detaylandırılmayı bekliyor. Türkiye’nin “oyalama taktiği” olarak gördüğü, 5 maddede Amerika ile uyuşmazlık konuları şöyle:

1-DERİNLİK:

Türkiye, güvenlik endişelerinin giderilmesi ve Türkiye’deki Suriye vatandaşlarının topraklarına döndürülmesi noktasında güvenli bölgenin 30-40 kilometre derinliğinde olmasını istiyor. Amerika, derinlik konusunda Türkiye’nin taleplerine yaklaşsa da, YPG angajmanını sürdüren Pentagon, Başkan Trump’ın 20 mil sözünü yerine getirmiş değil. Türkiye’ye bu doğrultuda getirilen öneriler şu ana kadar kabul edilmedi. Türkiye için 20 mil (yaklaşık 32 kilometre) asgari derinlik olarak görülüyor.

2-PYD’NİN TAMAMEN ÇIKARILMASI:

PKK’nın uzantısı PYD-YPG’yi SDG başta olmak üzere başka adlar altında gizlemeye çalışan Amerika, yine aynı yönteme başvuruyor. Amerika, PKK terör örgütüyle bağlantısı olan teröristlerin çıkarılması ancak PYD’lilerin kalmasını istiyor. Türkiye ise tamamen terörist yapı ve yandaşlarının bölgeden çıkarılmasını istiyor. Türkiye için terörist unsurların ve yandaşlarının bölgeden tamamen çıkarılması, mutabakatın ana omurgası olarak olmazsa olmaz olarak masada tutuluyor.

REKLAM

3-YPG’YE AĞIR SİLAH DESTEĞİNE DEAŞ’LA MÜCADELE BAHANESİ

Türkiye, bölgenin ağır silahlardan tamamen arındırılmasını istiyor ve terörist örgüte silah ve mühimmat desteğinin tamamen sonlandırılması gerektiğini belirtiyor. YPG’yi adeta bir ordu gibi donatan ve Suriye’nin geleceğinde düzenli ordunun bir parçası olarak görmek isteyen ABD ise DEAŞ’la mücadelenin devam ettiği bahanesiyle YPG’ye silah ve mühimmat sevkiyatını sürdürüyor.

4-“TAKVİME YAYALIM” OYALAMASI:

Amerika, Münbiç Yol Haritası’nda olduğu gibi güvenli bölge çalışmalarını “belli bir takvime yayma” hesabı yapıyor. Ancak Türkiye’nin harekat kararlılığı karşısında, Müşterek Harekat Merkezi’nin kurulması başta olmak üzere bazı adımları hızlandırmak zorunda kaldı. Münbiç Yol Haritası’nda, planlama süreçlerinin uzatılması, askerlerin müşterek harekat eğitim sürecinin zamana yayılması gibi pek çok detayla bölgenin YPG’den arındırılması geciktirilmiş ve nihayetinde yol haritası uygulanmamıştı. Türkiye, oyalama taktiklerine müsaade edilmeyeceğini en üst düzeyde ve ısrarla dile getiriyor ve Münbiç’ten farklı olarak Amerika ile Türkiye arasındaki koordinasyon hayli hızlı bir şekilde devam ediyor. Planlamalar kapsamında ağustos ayı sonuna kadar Türk ve Amerikan askerlerinin sınır ötesine geçerek belli noktalarda kontrol sağlaması isteniyor.

5-YEREL YÖNETİMLER DÜĞÜMÜ:

Türkiye, bölgenin güvenli hale getirilmesinden sonra mülteci durumundaki Suriyelilerin bölgeye geri dönmelerini ve yönetimin de Arap ve Türkmen ağırlıklı olan bu insanlar tarafından oluşturulmasını istiyor. Ortağı YPG’nin ile demografik yapıyı değiştirdiği bölgede Amerika, yerel yönetimlerin bölgenin asıl sahibi olan Arap ve Türkmenlerden belirlendiği modele karşı çıkıyor. Bölgeden Türkmenler ve Araplar çıkarıldıktan sonra yerel yönetimler de SDG’lilerden oluşturulmuştu. Amerika, mevcut yönetimin devam etmesini isterken, Türkiye ise bunu asla kabul etmeyeceğini vurguluyor.

REKLAM
  • İHA’lar 5 kilometreyi geçti
  • PKK/PYD-YPG’nin ABD’ye dayattığı 5 km’lik haritalar servis edilerek Türkiye dar alana hapsedilmek istenirken, İHA’ların keşif faaliyetleri bu haritaları yalanladı. Akar da güvenli bölgenin derinliği konusunda “ABD taleplerimize yaklaştı” demişti. Güvenlik uzmanları, “Bir yerin kontrolü üç şekilde sağlanabilir; Gözetlemeyle sağlarsınız, ayak basarak coğrafyayı kontrol edersiniz ya da elinizdeki silah ve ateş destek vasıtalarıyla kontrol edebilirsiniz. Türkiye zaten 5 km’yi gözetleme sistemleri vasıtalarıyla kontrol ediyor. İHA’ların kaldırılmış olması, çok daha derin bölgelerde keşif yapıldığını gösteriyor. Bu keşifler, PKK’yı bu bölgelerden çekilip çekilmediğini tespit etmek, sistemin kontrolünü sağlamak için” bilgisini verdi.

Akar'dan Müşterek Harekat Merkezi açıklaması
DÜNYA
Akar'dan Müşterek Harekat Merkezi açıklaması

Korkuyoruz amatedbir almıyoruz

Korkuyoruz ama
tedbir almıyoruz

​17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan depreminin üzerinden 20 yıl geçti.
Sivilleri vurdu

Sivilleri vurdu

Rus savaş uçakları İdlib'te köyü vurdu: 13 ölü, 20 yaralı.
Denizlidenmuhteşem açılış

Denizli'den
muhteşem açılış

Son şampiyonu yenerek sezona başladılar.
Tam kapasite çalışacak

Tam kapasite çalışacak

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Birleşik Müşterek Harekat Merkezi açıklaması.
Fıkra gibi ceza

Fıkra gibi ceza

​Liverpool maçlarında karakola gidip imza atacak.
Zam teklifi açıklandı

Zam teklifi açıklandı

Memur-Sen: Bu teklifi yok sayıyor, yeni teklif bekliyoruz.

Şehadet getirince<br>ikna oldular

Şehadet getirince
ikna oldular

Avrupalı sandıkları Türk grubu camiye almadılar.
Minberin<br>altına yerleştirdiler

Minberin
altına yerleştirdiler

Zaman ayarlı bomba cuma namazı sırasında patladı.
Soyadımız 'canavar'dı

Soyadımız 'canavar'dı

​Esed'in kuzeni sosyal medya hesabında paylaştı.
İlk kez uygulandı

İlk kez uygulandı

​Park sistemi, gurbetçileri memnun etti.
Dünya yıldızı <br>geliyor

Dünya yıldızı
geliyor

​Trabzonspor, İngiliz futbolcuyla prensipte anlaştı.
Dünya<br>devini satın alıyor

Dünya
devini satın alıyor

Türk şirketi ön anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Kritik ziyaret

Kritik ziyaret

​Bakan Akar ve TSK komuta kademesi sınıra gitti.
Aydos'ta vahşet

Aydos'ta vahşet

​Boğazı kesilerek öldürüldü, ardından cesedi yakıldı.
Mesafeyi<br>1300 dakika azalttı

Mesafeyi
1300 dakika azalttı

Günde ortalama yüzde 8 yakıt tasarrufu sağlıyor.
Hakkari'de operasyon

Hakkari'de operasyon

​Bölgede 2 terörist etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.