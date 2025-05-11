ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Türkiye’ye geliyor

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Marco Rubio, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılmak üzere 14-16 Mayıs tarihlerinde Türkiye'ye gidecek" denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Rubio'nun Rusya-Ukraya Savaşı'nın sona erdirilmesi için sürdürülen görüşmelere katılmak için Türkiye'ye geleceğini belirtti.

NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantıları, NATO zirveleri öncesinde müttefik bakanlar arasında ilave görüş alışverişine imkan sağlamakta. Bu çerçevede, 24-25 Haziran tarihlerinde Lahey'de düzenlenecek 'NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları, Antalya'da gerçekleştirilecek bu toplantıda müttefik dışişleri bakanları tarafından ele alınacak.