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Gündem Oğlu üzerine ateş açıp sopayla dövdü, baba isyan etti Böyle evlat olmaz olsun
ADANA

Adana haberleri: Oğlu üzerine ateş açıp sopayla dövdü, baba isyan etti: Böyle evlat olmaz olsun

Oğlu üzerine ateş açıp sopayla dövdü, baba isyan etti: Böyle evlat olmaz olsun

Adana'da bir evlat, ev yüzünden aralarında husumet bulunan babasına ateş açıp sopayla dövdü. Kurşunlar babanın aracına isabet ederken, talihsiz adam oğlu için "Böyle evlat olmaz olsun" diyerek isyan etti.

Haber Merkezi İHA
Halil İbrahim D.’ye oğlu Abuzer D. ve yeğeni Mehmet Ali D. tarafından ateş açıldı.
Halil İbrahim D.’ye oğlu Abuzer D. ve yeğeni Mehmet Ali D. tarafından ateş açıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesi, Kazım Karabekir Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ege Bagatur Bulvarında, sulama kanalı kenarında arkadaşlarıyla birlikle oturan Halil İbrahim D.’ye oğlu Abuzer D. ve yeğeni Mehmet Ali D. tarafından ateş açıldı.

İHA
Adana'da bir evlat, ev yüzünden aralarında husumet bulunan babasına ateş açıp sopayla dövdü.
  • Daha sonra araçtan inen Abuzer ve Mehmet Ali D. sopayla Halil İbrahim D.’yi dövdü. Vatandaşların araya girmesiyle şüpheliler kaçtı. Silahtan çıkan mermi ise Halil İbrahim D.’ye ait minibüse isabet etti. Olayın ardından polis şüphelileri yakaladı.

İHA
Kurşunlar babanın aracına isabet ederken, talihsiz adam oğlu için

Öz oğlu tarafından dövülen ve tabanca ile tehdit edilen baba, "Evden çık diyorum, çıkmıyor. Beni öldürmek istedi, biri oğlum biri yeğenim, bana yapılanı herkes gördü. Böyle evlat olmaz olsun” dedi.

Zanlılar polis merkezine götürüldü.

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