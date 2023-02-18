Reklam
Reklam
|
Reklam
Reklam
Gündem

Adana'da yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 13'e çıktı

Adana’da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturmada tutuklananların sayısı 13’e yükseldi.

09:33 . 18/02/2023 Cumartesi
IHA
Adana’da, depremde yıkılan bazı binalara ilişkin yürütülen soruşturmada, 13 Şubat’ta 1, 14 Şubat’ta 5, 16 Şubat’ta 6 şüpheli tutuklanmıştı.

Adana’da, depremde yıkılan bazı binalara ilişkin yürütülen soruşturmada, 13 Şubat’ta 1, 14 Şubat’ta 5, 16 Şubat’ta 6 şüpheli tutuklanmıştı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentteki Mete, Sami Bey, Ekim, Alpargün, Belük, Sinem, Tutar Yapı, Zeray, İhsan Bayram, Özgür ve Kubilay apartmanlarının "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılmasıyla ilgili soruşturmada, hakkında gözaltı kararı verilen Muzaffer M. de yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Böylece, soruşturmada tutuklananların sayısı 13’e yükseldi.


Adana’da, depremde yıkılan bazı binalara ilişkin yürütülen soruşturmada, 13 Şubat’ta 1, 14 Şubat’ta 5, 16 Şubat’ta 6 şüpheli tutuklanmıştı.


#Adana
#Deprem
#Kubilay apartmanı
1 saat önce
default-profile-img
Adana'da yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 13'e çıktı
"Afetzede Barınma Desteği" başvuruları nasıl yapılıyor, kimler yararlanabiliyor?
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı
Saba Lobjanidze iddiası: Süper Lig ekibine kiralanıyor
Afetzedeler için 'barınma desteği' başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor
Çek arama kurtarma ekibi Prag’da Türk bayraklarıyla karşılandı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.