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Adana'daki depreme ilişkin resmi açıklama: Olumsuz bir durum yok

Adana'daki depreme ilişkin resmi açıklama: Olumsuz bir durum yok

07:4424/06/2025, Salı
G: 24/06/2025, Salı
AA
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluğun meydana gelmediğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin AFAD ve ilgili kurumlarca saha tarama çalışmalarının başladığını ve an itibarıyla herhangi bir olumsuz durumun olmadığını bildirdi.


Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:


"Adana Saimbeyli'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."




#Adana Deprem
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#İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
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