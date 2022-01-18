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AYDIN

Adnan Menderes Demokrasi Müzesi açıldı: Bir insan olarak Adnan Menderes

Merhum Başbakan Adnan Menderes’in biyografisi esas alınarak hazırlanan ‘Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’ Aydın’da açıldı. Müzede, Menderes’in aile kökenleri, çocukluğuna dair bilgiler, katıldığı savaşlar, evliliği ve çiftlik hayatı var.

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Sevda Dursun Yeni Şafak
Adnan Menderes Demokrasi Müzesi açıldı: Bir insan olarak Adnan Menderes ​ ​
Adnan Menderes

Merhum Başbakan Adnan Menderes’in doğup büyüdüğü Aydın Koçarlı’daki Adnan Menderes Demokrasi Müzesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla açıldı.

Menderes’in eseri olan köprü, doğup büyüdüğü köy ve bağ evi ile bağlantılı bir konumda yer alan müze, 90 dönüm arazi üzerinde, 840 metrekarelik üç kattan oluşan, ailevi Hacıalipaşa Konağı’nın bir replikasyonu olarak yapıldı.

Adnan Menderes’in siyasete girmeden önce mal varlığının yüzde 90’ı olan 25 bin dönüm arazinin köylülere bağışlandığına dair tapu belgeleri de ilk kez bu müzede sergileniyor.

Adnan Menderes Demokrasi Müzesi
Adnan Menderes Demokrasi Müzesi

Adnan Menderes’in kişiliğini oluşturan unsurlara ağırlık verilen müze aile kökenleri ve çocukluğunun anlatımıyla başlıyor. Katıldığı savaşlar, evliliği, çiftçilik hayatı ile devam eden müzedeki anlatım sonrasında Menderes’in siyasi yaşamı ele alınıyor. Müze önünde Menderes’in kullandığı traktör ile 1950-1960 yıllarındaki makam aracı bulunuyor.

Bazı objelerin aileden alındığı müzeye, Menderes’in eşi Berin Hanım, Osmanlıca isimlerinin yazılı olduğu nişan yüzüklerini ve ehliyetini hediye etmiş.

Yasin Tütüncü
Yasin Tütüncü

HİKÂYEYE TERSTEN BAKALIM DEDİK

Müzenin Küratörü Yasin Tütüncü, 27 Mayıs’a özellikle az yer verdiklerini ve biyografi temelli bir müze yaptıklarını söyleyerek, müzeyi hazırlama aşamalarını anlatıyor. “27 Mayıs çok konuşuldu. Hikayeye bir de tersten bakalım dedik ve 27 Mayıs’ta yaşananlar değil de 27 Mayıs’ı yani olguyu yargılamak üzerine bir konumlandırma yaptık. Adnan Menderes’in itibarı da suikaste uğradığı için, kendi gerçekliğinden yola çıkarak biyografi temelli bir çalışma yürüttük. Çocukluğu, eğitim hayatı, askerlik döneminde Aydın’da verdiği Milli Mücadele, kahramanlıkları, cephede kazandığı İstiklal Madalyası, Mustafa Kemal’le tanışması gibi olaylara yoğunlaştık.”

Adnan Menderes Demokrasi Müzesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla açıldı.
Adnan Menderes Demokrasi Müzesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla açıldı.

İHTİLAFLI KONUYU NETLEŞTİRDİK

Adnan Menderes henüz siyasete girmeden önce arazilerinin yüzde 90’ı olan 25 bin dönüm araziyi köylülere bağışladığını söyleyen Tütüncü, bunların tapu kayıtlarını da ilk kez sergilediklerini anlattı. “Bu müzeyi yaparken bazı akademisyenler bunların uydurma olduğunu söyledi. Biz de oturduk çalıştık, eski Osmanlıca tapu kayıtlarına ulaştık, arazi haritalarını bulduk. Bunlar hep ihtilaflı konu olarak ele alınıyordu. Biz bu dedikoduları netleştirmiş olduk.”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun müzeye hediye ettiği 1960 Tarihli Yeni Türkiye Takvimi’nin her bir sayfası Menderes’in icraatlarından bir örneğe yer veriyor. Ezanın Arapça okunması ve Osmanlı hanedan üyelerinin yurda giriş yasaklarının kaldırılması, Menderes’in çok yönlü aktif dış politikası gibi hassas konulara yer veren müzenin ikinci katında, şehit Başbakan’a ait sözlü tarih çalışmaları da yer alıyor. Bir zamanlar Nedim’in yasaklı şarkısı “Bu rüzgâr-ı bî mededin inkılâbı var” eşliğinde Alaeddin Yavaşça’nın anlattığı bu yasağın kalkış hikayesi de müzede ziyaretçileri bekleyen sürprizlerden.

Yücel Arzen
Yücel Arzen

Menderes Zeybeği direnç için yazıldı

  • Açılışa özel Menderes Zeybeği şarkısını yazıp besteleyen sanatçı Yücel Arzen, bu şarkıyı hangi duygularla yazdığını şu ifadelerle anlattı: “Menderes Zeybeği bir bestecinin ‘kendisine yapılan haksızlığın hesabını sorma’ girişiminden başka bir şey değildir! Bir çeşit diklenmedir zeybek; hem oyunu hem de müziği ile. İnsana bir şarkı söyleten gerekçe de aslında bir çeşit dirim, direnç gösterme çabasıdır. Menderes’i astılar ve bizim sesimizi kestiler! Bir şiir, bir şarkı ‘hatırlanarak’ yapılan bir etkinliktir. Direnç için, diriliş için ayakta dimdik durduğumuz o günleri ‘hatırlamak’ gerekir ve yeterlidir kimi zaman.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Menderes'i idam edenler aynı sinsilikler peşinde
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Menderes'i idam edenler aynı sinsilikler peşinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi
FOTOĞRAF 18
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Toplu açılış için Aydın'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valilik tarafından Türkiye'de demokrasi mücadelesinin sembolü merhum Başbakan Menderes'in hatırasının yaşatılması amacıyla yapılan müzenin açılışına katıldı.<br><br>
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Müzede gezip, incelemelerde bulunan Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı.<br><br>
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları ile yapılan müze, Menderes'in hasretini belirttiği Çine Çayı'nın kenarına inşa edildi.<br><br>
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Menderes'in eseri olan köprü, doğup büyüdüğü köy ve bağ evi ile bağlantılı bir konumda yer alan müze, 90 dönüm arazi üzerinde, 840 metrekarelik üç kattan oluşan, ailevi Hacıalipaşa Konağı'nın bir replikasyonu olarak yapıldı.<br><br>
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Müzenin giriş kapısının önünde, Menderes'in 1954'te çiftliğinde kullandığı traktör ile 1950-1960 yıllarında kullandığı makam aracı bulunuyor.<br><br>
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Müze, çağın teknoloji ve dijital dünyasına uyumlu, yeni neslin ilgisini çekecek şekilde yenilikçi bir müze anlayışıyla kurgulandı.<br><br>Modern, dijital öğeleri içeren, interaktif ve ziyaretçiyi dönemin atmosferi içine çekebilecek unsurlarla desteklenen müzede, Menderes'e ait özel eşyalara, fotoğraflara ve belgelere de yer verildi.
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- Menderes'in özel eşyaları bulunuyor<br><br>Giriş katında Adnan Menderes'in hayatının kronolojik bir akışla anlatıldığı müzede, Menderes'in İstiklal Madalyası'nın sergilendiği bölüm, çalışma masası, özel eşyaları, köylülere bağışladığı arazilere ait tapu belgeleri de bulunuyor.
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Demokrat Parti dönemine ilişkin belge ve nesneler ile Menderes'in görev yaptığı dönemde imza attığı icraatlara ilişkin görsellerin de yer aldığı müzenin bodrum katı, kütüphane ve sinevizyon odası olarak inşa edilirken, müzenin yanına da cami yapıldı.<br><br>
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Müzenin çevresinde ise ziyaretçilerin doğayla baş başa kalabilecekleri, içinde yel değirmenleri, yeşil alanlar, restore edilen Antik Roma Dönemi Köprüsünün yer aldığı yaklaşık 100 dönümlük bir rekreasyon alanı, Çine Çayı'nın kenarında ise yöresel ürünlerin satıldığı ahşap 2 katlı restoran bulunuyor.<br><br>
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da yapımı tamamlanan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışın ardından müzede incelemelerde bulundu.


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