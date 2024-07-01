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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Mağdur çocuk ve kardeşleri devlet korumasına alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; Kayseri'de 7 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğa taciz iddiası haberine ilişkin olarak mağdur çocuk, kardeşleri ve annesinin emniyetteki işlemlerin ardından devlet korumasına alındığını; çocuk ve ailesine yönelik psikososyal destek sürecin başlatıldığını duyurdu.

09:34 - 1/07/2024 Pazartesi
DHA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; Kayseri'de 7 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğa taciz iddiası haberine ilişkin olarak mağdur çocuk, kardeşleri ve annesinin emniyetteki işlemlerin ardından devlet korumasına alındığını; çocuk ve ailesine yönelik psikososyal destek sürecin başlatıldığını duyurdu.


Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;

Kayseri'de 7 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğa taciz iddiası haberine ilişkin olarak mağdur çocuk, kardeşleri ve anne emniyetteki işlemlerin ardından devlet korumasına alınmıştır. Uzman ekiplerimiz tarafından çocuğa ve ailesine yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır.



#Kayseri
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#taciz
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