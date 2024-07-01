Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Mağdur çocuk ve kardeşleri devlet korumasına alındı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz ettiği iddiası üzerine kalabalık, Suriyelilerin araçlarını ters çevirip, iş yerlerini ateşe verdi. Bölgeye ekipler sevk edilirken, polis ekipleri kalabalığa müdahale etti. Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, şüphelinin küçük yaştaki çocuğa taciz davranışı üzerine gözaltına alındığını duyuruldu. Vatandaşları sakinleştirmek için olayların yaşandığı bölgeye giden Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Ne gerekiyorsa yapacağız. Burada kimsenin canı yanmasın” dedi.