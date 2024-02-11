AK Parti'nin acı kaybı: İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı ebediyete uğurlandı

Cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fatma Sevim kardeşimiz yol ve dava arkadaşımız. Dün akşam tabii bir kaza ile o da ebediyete uğurlanacak. 40 yaşında bir genç evladımız, kızımız. Hele hele bir dava yol arkadaşı olarak haberi aldığımızda hakikaten vurulmuşa döndük. Dava ve yol arkadaşlarının birbirleriyle umulmadık anda bu tür imtihanlara tabi olmaları kolay değil. Biz biliyoruz ki 'Ölüm, hayat, hepsi bizim için birer imtihan'. Burada da böyle bir imtihanı yaşamış oluyoruz. Ben bütün yol arkadaşlarına, dava arkadaşlarına sabr-ı cemil diliyorum. Haklarınızı helal ediniz. Ben inanıyorum ki Fatma Sevim kızımız, evladımız inşallah bu yolda o ebedi aleme, Rabbimin müjdesine ulaşacak şekilde gidiyor. Rabbim bizi cenneti ile cemali ile müşerref eylesin. Bütün ailesine en kalbi hislerimle sabırlar diliyorum. Allah'a uğurluyoruz. Bundan daha güzel uğurlama herhalde olmayacaktır" ifadelerini kullandı.