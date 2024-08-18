'AKINCI' tespit etti 'ATAK' vurdu: Şırnak Uludere'de 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkiinde 2 hava aracının Irak sınırından Türkiye tarafına doğru sınır ihlali yaptığı Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait "AKINCI TİHA" tarafından tespit edildi.

Hudut Kartallarımızın sınır ihlali tespit etmesi sonucu; Teröristler, SİHA, J-İHA ve Jandarma ATAK Taarruz Helikopterleri ile ateş altına alındı.

Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca bölgede başlatılan J-İHA ve JİKU destekli operasyon kapsamında, ATAK taarruz helikopterleri himayesinde hava hücum harekâtıyla bölgeye 5 Tim ile 2 JÖH Timi, 2 Jandarma Komando Timi ve 1 METİ (Mayın, El yapımı patlayıcı Tespit ve İmha) Timi sevk edildi.