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'AKINCI' tespit etti 'ATAK' vurdu: Şırnak Uludere'de 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkiinde 2 hava aracının Irak sınırından Türkiye tarafına doğru sınır ihlali yaptığı Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait "AKINCI TİHA" tarafından tespit edildi. Hudut Kartallarımızın sınır ihlali tespit etmesi sonucu; Teröristler, SİHA, J-İHA ve Jandarma ATAK Taarruz Helikopterleri ile ateş altına alındı. Paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisinde olan BTÖ mensubu 4 terörist etkisiz hale getirildi.

13:40 - 18/08/2024 Pazar
IHA
Paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisinde olan BTÖ mensubu 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ın Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkiinde 2 hava aracının Irak sınırından Türkiye tarafına doğru sınır ihlali yaptığı Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait "AKINCI TİHA" tarafından tespit edildi.


Hudut Kartallarımızın sınır ihlali tespit etmesi sonucu; Teröristler, SİHA, J-İHA ve Jandarma ATAK Taarruz Helikopterleri ile ateş altına alındı.

Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca bölgede başlatılan J-İHA ve JİKU destekli operasyon kapsamında, ATAK taarruz helikopterleri himayesinde hava hücum harekâtıyla bölgeye 5 Tim ile 2 JÖH Timi, 2 Jandarma Komando Timi ve 1 METİ (Mayın, El yapımı patlayıcı Tespit ve İmha) Timi sevk edildi.


Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerle sağlanan sıcak temas sonucu 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. 2 Paramotor ele geçirildi.


Eylem hazırlığı içinde oldukları değerlendirilen teröristlerin üzerinden;
  • 2 adet M-16 Piyade Tüfeği, 2 adet M-4 Piyade Tüfeği, 2 adet cep telefonu, 1 adet lazer metre, 2 adet Glock Tabanca, 3 adet şarjör,6 adet pil bloğu,1 adet motosiklet aküsü ve tahkim malzemeleri ele geçirildi.


#Şırnak
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#ATAK
#AKINCI
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