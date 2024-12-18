Aldatıcı reklamlara büyük ceza: Reklam Kurulu harekete geçti

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Reklam Kurulu; tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamaları incelemek üzere 12 Aralık 2024 tarihinde yılın son toplantısını gerçekleştirdi.

Bakanlık, 1705 aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamaya toplam 277,6 milyon TL idari para cezası uyguladı.

Toplantıda, kasım ayında 213 adet dosyadan 196'sı mevzuata aykırı bulunurken, söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 54,3 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Reklam Kurulu ayrıca 35 dosya hakkında aykırılık tespit ederek, internet sitelerinin erişiminin engellenmesine karar verdi. Bu şekilde, 2024 yılında Reklam Kurulu tarafından toplam 1917 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunuldu. Aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1705 adet dosya hakkında yayın durdurma cezasının yanı sıra, toplam 277,6 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Kasım ayı indirim kampanyalarına 27,4 milyon lira ceza kesildi.

Kasım ayı indirim kampanyalarına 27,4 milyon lira ceza

Özellikle kasım ayında yapılan 'Efsane Kasım', 'Black Friday', 'Şahane Cuma' gibi farklı kampanya isimleri ile tüketicilere sunulan indirimli satış reklamlarına ilişkin incelemeler, Reklam Kurul gündeminde önemli bir yer aldı. Bu kapsamda, 2024 yılı kasım ayı indirimlerine ilişkin resen ya da şikayet başvurusu üzerine 64 adet dosya işleme alındı. Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, 57 adet dosya mevzuata aykırı bulunurken; toplam 27,4 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Böylece, 2024 yılında indirimli satış kampanyalarına ilişkin mevzuata aykırı olduğu tespit edilen reklamlara ilişkin 41,3 milyon TL idari para cezası uygulanmış oldu.

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