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Altı ülke tarafından INTERPOL Kırmızı Bülten ile aranıyorlardı: 10 suçlu İstanbul’da yakalandı

Güvenlik güçleri suçlulara göz açtırmayan operasyonlarına aralıksız devam ediyor. İran, Güney Kore, Suriye, Çin, Özbekistan ve İsviçre tarafından haklarında Interpol’ün Kırmızı Bülteni çıkarılan 10 suçlu “KAFES-30” Operasyonuyla İstanbul’da yakalandı.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:06 - 11/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 09:35 - 11/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Altı ülke tarafından Kırmızı Bülten ile aranan 10 suçlu İstanbul'da yakalandı
Altı ülke tarafından Kırmızı Bülten ile aranan 10 suçlu İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ülke tarafından haklarında İnterpol kırmızı bültenle arama kaydı bulunan 10 şahsın yakalandığını açıkladı.


Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda 6 ülke tarafından haklarında İnterpol kırmızı bültenle arama kaydı bulunan 10 şahsın “Kafes-30'” Operasyonuyla İstanbul'da yakalandığını açıkladı. Yerlikaya paylaşımında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyona 46 ekip ve 117 personelin katıldığını belirtti.


Bakan Yerlikaya operasyonun detaylarına ilişkin şu paylaşımda bulundu..

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğünce 46 Ekip ve 117 Personelin katılımıyla; İran, Güney Kore, Suriye, Çin, Özbekistan ve İsviçre tarafından haklarında Interpol’ün Kırmızı Bülteni çıkarılan 10 şahsa düzenlenen “KAFES-30”Operasyonları kapsamında;



🟥 İsviçre’de dolandırıcılık suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Taiguo LIU,

🟥 İran’da Dolandırıcılık suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Paria GHASEMI,

🟥İran’da kara para aklama suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Omid ALAGHI,

🟥İran’da Dolandırıcılık suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Reza FAKHR ATTAR,

🟥İran’da Dolandırıcılık suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Edris MORADI,

🟥Güney Kore’de kumar suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Tae YONG SUNG,

🟥Suriye’de göçmen kaçakçılığı suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Ali ABOUYEG,

🟥 Çin’de göçmen kaçakçılığı suçundan kırmızı bültenle aranan Xın AN,

🟥 Özbekistan’da insan kaçakçılığı suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Dilnoza UMAROVA ve

🟥 Özbekistan’da insan ticareti suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Mavluda ULMASOVA yakalandı.



#KAFES-30 Operasyonu
#İNTERPOL
#Kırmızı Bülten
1 gün önce
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