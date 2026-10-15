Alişan'ın lüks villasını da su bastı: 'Belimize kadar geldi'
İstanbul genelinde hayatı olumsuz etkileyen şiddetli sağanak yağış, ünlü türkücü Alişan’ın lüks villasında da büyük hasara yol açtı. Evinin bodrum katını su basan ünlü sanatçı zor anlar yaşarken, yardımına yetişen itfaiye ekipleri yaklaşık 3 saat süren tahliye çalışması gerçekleştirdi.
İstanbul’da dünden bu yana etkisini artıran şiddetli yağışlar günlük yaşamı felç ederken, ünlü isimleri de mağdur etti.
Ünlü şarkıcı Alişan’ın yaşadığı lüks villanın bodrum katı şiddetli yağış sonrası sular altında kaldı.
Yaşadığı mağduriyeti ve korku dolu anları aktaran Alişan, evdeki su seviyesinin bel hizasına kadar yükseldiğini ifade etti.
Su baskınının ardından durumun bildirilmesi üzerine adrese İstanbul İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.
Üsküdar İtfaiye İstasyonu’na bağlı ekipler, villadaki devasa su birikintisini tahliye edebilmek için yaklaşık 3 saat boyunca kesintisiz bir pompalama çalışması yürüttü.
Ekiplerin yoğun çabasıyla bodrum katındaki su tamamen boşaltıldı.
Tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Alişan, özveriyle çalışan ekiplere minnettar olduğunu belirtti.
Paylaşımında, "Allah razı olsun İstanbul İtfaiyesi'nden... Üsküdar itfaiye istasyonunun kıymetli çalışanları 3 saattir belimize kadar su basan bodrum katının tüm suyunu boşalttılar var olsunlar. Buradan ihtiyacı olan yerlere yardıma devam. Sabaha kadar görevdeler" ifadelerine yer verdi.