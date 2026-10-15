Ataşehir Belediyesi ekipleri yoğun yağışa karşı sahada
İstanbul genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları ve yoğun yağış nedeniyle Ataşehir Belediyesi ekipleri, ilçenin tüm mahallelerinde olası olumsuzluklara karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
İstanbul Valiliğinin yoğun yağış uyarısının ardından hazırlıklarını hızlandıran Ataşehir Belediyesi ekipleri, yağışın etkisini artırdığı anlarda meydana gelen olumsuzluklara hızlı şekilde müdahale ediyor.
Afet Koordinasyon Merkezi koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında riskli noktalar anlık olarak takip edilirken, vatandaşlardan gelen ihbarlar da hızla değerlendiriliyor. Ataşehir Belediye Başkan V. Serdar Orhan’ın talimatıyla sağanak yağış öncesinde mazgalların, rögar ve su tahliye kanalları temizlenirken, sahada görev yapan ekipler; su birikintilerinin tahliyesi, tıkanan yağmur suyu kanallarının açılması ve mazgal ile rögarların temizlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Çalışmaları yerinde inceleyen Ataşehir Belediye Başkan V. Serdar Orhan, sahadaki ekiplere eşlik ederek gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Orhan, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Ataşehir Belediyesi, yoğun yağış sırasında sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını da gözetiyor. Bu kapsamda Ataşehir Belediyesi’nin VetMobil aracı, acil sağlık ihtiyacı bulunan sokak hayvanlarına müdahale etmek üzere hizmet veriyor. Ekipler, olumsuz hava şartlarından etkilenen hayvanlara ulaşarak gerekli sağlık müdahalelerini gerçekleştiriyor.