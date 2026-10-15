Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul'daki su baskınlarına ilişkin adli soruşturma
13:33, 15/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 13:55, 15/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sorumluların cezasız kalmayacağını vurguladı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da yaşanan su baskınlarına ilişkin, "Yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmalar başlatılmış olup olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmal ve kusurların tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir" dedi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul’da şiddetli yağış ve su baskınları nedeniyle yaşanan can kayıplarına ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış ve su baskınları sırasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yağışlardan olumsuz etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmalar başlatılmış olup olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmal ve kusurların tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Rabb'im ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin"dedi.
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