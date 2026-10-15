Bakan Göktaş duyurdu: Selde zarar gören ailelere maddi destek sağlanacak

İstanbul’da etkili olan şiddetli sağanak yağışın ardından yaşanan sel felaketine ilişkin çalışmalar sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, iki kişinin hayatını kaybettiği afetin ardından ekiplerin gece boyunca sahada ve koordinasyon halinde çalıştığını belirterek, afetten etkilenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik acil yardım ve psikososyal destek sağlanacağını bildirdi.

İstanbul’da kuvvetli yağış nedeniyle birçok ilçede yollar su altında kalırken, ev ve iş yerlerini de su bastı. Felaketin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulunan Bakan Göktaş, bakanlık olarak süreci yakından takip ettiklerini ve tüm ilgili kurumların teyakkuz halinde olduğunu ifade etti.

Sel felaketinde iki kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Göktaş, İstanbul Valisi başta olmak üzere devletin ilgili kurumlarının gece boyunca koordineli biçimde çalıştığını söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak gelişmeleri yakından izlediklerini kaydeden Göktaş, afetten etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Afetten etkilenen ailelere destek sağlanacak

Sultangazi’de iki ailenin ve engelli bir vatandaşın başka bir yere yerleştirildiğini aktaran Göktaş, sosyal yardımlaşma fonu aracılığıyla acil afet yardımı kapsamında kaynak aktarımı yapılacağını belirtti. Bu kapsamda gerekli avansın gönderildiğini ifade eden Göktaş, ilk aşamada afetten etkilenen ihtiyaç sahibi vatandaşların destekleneceğini bildirdi.

Bakan Göktaş, yardım çalışmalarının yanı sıra psikososyal destek ekiplerinin de sahada görev yapacağını belirterek, afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

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