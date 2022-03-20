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ARTVİN

Artvin-Ardahan karayoluna çığ düştü: Araç geçişi olmaması olası bir faciayı önledi

Artvin-Ardahan karayolu Sahara Dağı Geçidi’ne çığ düştü. Düşen çığ, kar, tipi ve buzlanma nedeniyle karayolu araç trafiğine kapatıldı. Sabah erken saatlerde meydana gelen çığ sırasında araç geçişi olmaması facianın yaşanmasını önledi.

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Haber Merkezi İHA
Artvin-Ardahan karayoluna çığ düştü: Araç geçişi olmaması olası bir faciayı önledi
Foto/arşiv

Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan Artvin-Ardahan karayolunda 2600 rakımlı Sahara Dağı Kocabey Yaylası mevkiine çığ düştü.

Sabah erken saatlerde 4 farklı noktada meydana gelen çığ sırasında araç geçişi olmaması facianın yaşanmasını önledi.

Çift taraflı ulaşıma kapanan karayolunda çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

Çığ gelen bölgenin açılması için Karayolları ekipleri çalışma başlattı. Kar yağışının devam ettiği bölgede hızı 50 km bulan rüzgar ve tipi de çalışmaları zorlaştırdığı ifade edildi.

Hayalet köye döndü: Bin 800 rakımdaki köy beş metre karın altında
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Kente 50 kilometre uzaklıktaki 1800 rakımlı Üçevler köyünde, mart ortasında kar esareti sürüyor.
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Kış şartları nedeniyle nüfusun büyük bölümü, Diyarbakır ve Muş'a göçerken, köyde kalanlar da çetin koşullara göğüs geriyor.
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Kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu köyde evler, ahırlar ve odunluklar, beyaz örtü nedeniyle görünmez hale geldi.
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Köyün ilk kez mart ayında bu kadar kar aldığını belirten Hamdi Subaşı, \"6 ay karın altındayız. Kış mevsimi olmasından ötürü köyde 2 ev, tek kalıyoruz. Diğer köy sakinleriyse hayvanlarının çok olmasından ötürü Diyarbakır ve Muş'a taşınıyor...
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Kış mevsiminde burası; hayalet köye dönüyor. 6 ay boyunca burada kimseleri göremiyorsun. Köyde şu an 2 ev, tek yaşam sürdürüyor. Hayvanlarla uğraşıyoruz. Köyümüzde 4 ile 5 metreyi bulan kar var. Köy halkı, geri dönüşlerini nisan ayından sonra yapıyor\" diye konuştu.
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Hayalet köye döndü: Bin 800 rakımdaki köy beş metre karın altında
Muş'ta kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu 1800 rakımlı Üçevler köyünde evler ve ahırlar beyaz örtüyle kaplandı. Köy halkından Hamdi Subaşı (48), "6 ay karın altındayız. Kış mevsiminde burası; hayalet köye dönüyor" dedi.

Kars’ta tipi nedeniyle onlarca araç mahsur kaldı: Vatandaşlar donmaktan son anda kurtarıldı
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Kar yağışı ve tipi nedeniyle çift taraflı ulaşıma kapatılan Kars-Iğdır kara yolunda araçlarıyla mahsur kalan 18 kişinin yardımına, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) yetişti.
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Kentte dün başlayan ve zaman zaman şiddetini arttıran kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.
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Sabah saatlerinde Kars-Iğdır kara yolunu kullanan birçok sürücü kar ve tipi nedeniyle yolda kaldı.
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Bu arada, Dağpınar beldesinde bir hastaya müdahale etmek için yola çıkan UMKE ekibi, Kars-Iğdır kara yolunda araçlarında mahsur kalan vatandaşlara yardım etti.
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Yolda kalan araçları halat yardımıyla çeken ekipler, yaşlı ve çocukları da güvenli yerlere taşıdı.
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Yolda kalanlardan Hakan Çelikten, AA muhabirine, yoldan çıkarak kara saplandıklarını ifade ederek, \"2,5 saattir buradayım karayollarının aracı beni bırakıp gitti, UMKE olmazsa çıkamayacağız eşim hamile, araçta küçük çocuk var 2,5 saattir buradayız. UMKE'den Allah razı olsun.\" dedi.
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Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı
Title
Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı
Title
Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı
Title
Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı
Title
Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı
Title
Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı
Title
Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı
Title
Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı
Title
Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı
Title
Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı
Title
Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı
Title
Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı
Title
Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı
Title
Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı
Title
Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı
Kars’ta tipi nedeniyle onlarca araç mahsur kaldı: Vatandaşlar donmaktan son anda kurtarıldı
Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı onlarca araç yolda kaldı. Araçlarda mahsur kalan vatandaşlar donmaktan son anda kurtarıldı. Yetkililer vatandaşları mecbur kalmadıkları takdirde araçlarıyla kent dışına çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Mardin’de dört kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay: Yarın düğünü varmış
FOTOĞRAF 6
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Mardin'in Yeşilli ile Ömerli ilçesi arasında yer alan Hop geçidinde sabah sularında meydana gelen kazada kahreden ayrıntı gün yüzüne çıktı.
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Hayatını kaybeden 4 kişinden birisinin kendi kına çekimleri için yola çıkan 32 yaşındaki gelin Zeliha Balamur olduğu ortaya çıktı.
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KINA ÇEKİMLERİNE GİDİYORMUŞ!<br><br>Ailesi ile birlikte Mardin'in Artuklu ilçesinden Ömerli ilçesine giden ve kına çekimleri yapılacak olan Zeliha, meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişiden biri olduğu kaydedildi.
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YARIN EVLENECEKTİ…<br><br>Mardin'de 2 hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 4 kişiden biri olan Zeliha Balamur'un (32) nişanlı olduğu, yarın Midyat ilçesinde düğününün olacağı öğrenildi. Balamur'un bu geceki kına gecesi için ailesi ile birlikte Midyat'a gittikleri belirtildi.
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Kazada ölenlerden birinin de Zeliha Balamur'un kuzeni Leyla Balamur olduğu belirlendi. Ölen diğer iki kişinin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma sürüyor.<br>
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Mardin’de Hop geçidinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Zeliha ve Leyla Balamur defnedildi.
Mardin’de dört kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay: Yarın düğünü varmış
Mardin'de iki hafif ticari aracın burun buruna çarpıştığı kazada ağır yaralı halde devlet hastanesinde tedaviye alınan bir kişinin vefat etmesiyle, kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı. 5 yaralının ise tedavisi devam ediyor. Kaza sonucu hayatını kaybeden Zeliha ile iligili ortaya çıkan detay yürekleri burktu. İşte detaylar…


Rusyanınkaybı 15 bine yaklaştı

Rusya'nın
kaybı 15 bine yaklaştı

​Ukrayna işgal girişiminde son rakamları paylaştı.
Vanda yolcuminibüsü devrildi

Van'da yolcu
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Araç içinde sıkışan 12 yolcu kurtarıldı.
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​Yaptırım yağmuruna tutulan Rusya'ya yeni şok.

​Pençe-Şimşek operasyonunda sol kol ve bacağını kaybetti.

​Evlat nöbetindeki anne oğluna seslendi: Ne olursun dön gel

İşgal girişimi sonrası Avrupa'da Rusya korkusu.

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​Sumy'de 71 yetim bebek çatışma bölgesinden kurtarıldı.

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​Rusya'nın saldırı hazırlığı yaptığı Lviv'de ilginç görüntü.

​Tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

​Aldığı hibe ile paraya para demiyor.
İklim değişikliğiyle mücadele için kanun hazırlıklarının büyük kısmı tamamlandı: 'Yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak'
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İklim değişikliğiyle mücadele için kanun hazırlıklarının büyük kısmı tamamlandı: 'Yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İklim Kanunu hazırlıklarının büyük bir kısmının tamamlandığını belirterek, bu yıl içerisinde çıkarılmasının öngörüldüğünü bildirdi. Kurum "Bu yıl içerisinde, yüce Meclis'imizin destekleriyle vekillerimizle bu düzenlemeyi yapmak istiyoruz. Çok yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanı'mız, milletimizle paylaşacaklar. Belediyelerimiz, yerel yönetimlerimiz projelerini hazırlasınlar. İller Bankası Genel Müdürlüğümüze sunsunlar. Hakkaniyet çerçevesinde 81 ilimize, 84 milyon vatandaşımıza hizmet edecek projelere öncelik sıralamasına göre destek veriyor olacağız" ifadelerini kullandı.
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