Artvin-Ardahan karayoluna çığ düştü: Araç geçişi olmaması olası bir faciayı önledi

Köyün ilk kez mart ayında bu kadar kar aldığını belirten Hamdi Subaşı, \"6 ay karın altındayız. Kış mevsimi olmasından ötürü köyde 2 ev, tek kalıyoruz. Diğer köy sakinleriyse hayvanlarının çok olmasından ötürü Diyarbakır ve Muş'a taşınıyor...