Avrupa'ya gitmeyi planlayan göçmen son anda yakalandı

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Biden yönetiminden Türkiye’ye ilk ziyaret: Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman Türkiye’ye geliyor

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, önümüzdeki hafta Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Joe Biden'ın ekibinden Türkiye'ye ilk ziyarette, ABD tarafından yapılan açıklamaya göre, iki ülke ilişkilerinin önemi vurgulanacak.