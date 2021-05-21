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İSTANBUL

Avrupa'ya gitmeyi planlayan göçmen son anda yakalandı

Atatürk Havalimanı'nda, kargo uçağına yüklenmek üzere getirilen TIR'daki uçak lastikleri arasında gizlenen kaçak göçmen yakalandı. Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorgulanan kişinin Yenibosna'da lastiklerin yüklendiği sırada bindiği ve Avrupa'ya kaçmayı planladığı tespit edildi.

Haber Merkezi DHA
Avrupaya gitmeyi planlayan göçmen son anda yakalandı
TIR kasasındaki lastiklerin arasında yakalanan göçmen Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Avrupa'ya kaçmayı planladığı belirlenen kaçak göçmenin emniyetteki işlemleri sürüyor. Yenibosna'dan uçak lastikleri yüklenen TIR, öğleden sonra Atatürk Havalimanı'na getirildi. Kargo uçağına yüklenmek üzere indirilen TIR kasasındaki lastiklerin arasında bir kişinin gizlendiği fark edildi.

Avrupa'ya kaçmak isterken yakalandı

Bilgi verilen polis ekipleri, kaçak göçmen olduğu anlaşılan kişiyi gözaltına aldı. Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorgulanan kişinin Yenibosna'da lastiklerin yüklendiği sırada bindiği ve Avrupa'ya kaçmayı planladığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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