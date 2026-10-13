İstanbul'da beş katlı binada yangın paniği: Vatandaşlar mahsur kaldı
İstanbul Arnavutköy’de 5 katlı binanın en üst katında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalan kişilerin kurtarıldığı öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 5 katlı binanın en üst katından yükselen alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, yoğun duman nedeniyle mahsur kalan kişilerin kurtarıldığı öğrenildi.
Mahsur kalanlar kurtarıldı
Yangın, saat 17.15 sıralarında Merkez mahallesi Selvili Sokak’ta çıktı. 5 katlı binanın en üst katından yükselen alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, yoğun duman nedeniyle mahsur kalan kişilerin kurtarıldığı öğrenildi.