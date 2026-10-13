İstanbul Boğazı’nda 147 metrelik gemi sürüklendi: Ekipler kurtardı
İstanbul’dan Kocaeli’nin Derince ilçesine seyreden Antigua ve Barbuda bayraklı 147 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi, Kuruçeşme açıklarında henüz bilinmeyen bir nedenle sürüklenmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri gemiyi kurtardı. Gemi, ekiplerin refakatinde seyrine devam ederek boğazdan ayrıldı.
İstanbul'dan Derince'ye seyreden Antiuaga ve Barbuda bayraklı 147 metre boyundaki 'Bilbao Trader' isimli kuru yük gemisi Kuruçeşme önlerinde sürüklendi. Gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.
Sürüklenen gemi ekipler tarafından kurtarıldı
Olay, saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Derince'ye seyreden Antiuaga ve Barbuda bayraklı 147 metre boyundaki 'Bilbao Trader' isimli kuru yük gemisi henüz bilinmeyen bir nedenle Kuruçeşme önlerinde sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-8 ve Kıyı Emniyeti-4 gemileri sevk edildi. Ekipler tarafından kurtarılan gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin eşliğinde yolculuğuna devam ederek boğazdan ayrıldı.