Edirnekapı Metrobüs durağında üst geçit çilesi: Geçici denildi, aylardır kapalı kaldı

AKOM’dan İstanbul için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul genelinde kuvvetli yağış ve fırtına beklendiğini duyurdu. Bu gece saat 23.00’ten itibaren etkisini artırması beklenen yağışların, çarşamba günü saat 09.00’dan itibaren saatte 50-80 kilometre hızla esecek kuvvetli fırtınayla birlikte etkili olacağı tahmin ediliyor. Perşembe günü saat 13.00’e kadar sürmesi beklenen yağışlarda bazı ilçelerde metrekareye 40-70 kilogram yağış düşebileceği öngörülüyor.