Aydın Göç İdaresinde kalan mülteciler salındı

Dünya

Koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı: Pakistan'da ilk Kovid-19 vakaları tespit edildi

Pakistan'da ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları görüldüğü bildirildi. Her iki vaka için belirlenen standartlar uygulanmaya başlandı. Yeni tip koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 81 bini geçti, 2 bin 765 kişi ise yaşamını yitirdi.