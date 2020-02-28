Gündem Aydın Göç İdaresinde kalan mülteciler salındı
AYDİN

Aydın Göç İdaresinde kalan mülteciler salındı

Sınır kapılarının açılacağı iddiasının ardından Aydın’da bulunan mülteciler Avrupa’ya geçmek için Göç İdaresi’nden ayrıldı. Otobüslerle giden göçmenler, sevinçlerini kameralara el sallayarak gösterdi.

Haber Merkezi İHA
Aydın'daki göçmenler otobüslerle sınıra hareket etti.
Aydın'daki göçmenler otobüslerle sınıra hareket etti.

Sınır kapılarının açılması üzerine mülteciler Avrupa’ya geçmek için Göç İdaresi’nden ayrıldı.

  • Aydın Göç İdaresinde kalan göçmenler gece yarısı gelen otobüslere binerek sınırdan geçmek üzere Aydın’dan ayrıldı.

İHA
Göçmenlerin otobüslerle bölgeden ayrılması kameralara yansıdı.

Kapılar açıldı, mülteciler Ayvacık kıyılarına gelmeye başladı
GÜNDEM
Kapılar açıldı, mülteciler Ayvacık kıyılarına gelmeye başladı

Kapıların açıldığını duyan göçmenler sınıra akın etmeye başladı
FOTOĞRAF 26
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Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'deki Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldığı yönündeki açıklamalardan sonra Edirne'de bir grup göçmen Yunanistan'a gitmek için sınırına yürüdü.
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Suriye'nin İdlib kenti kırsalında rejim kuvvetleri tarafından yapılan Türk silahlı Kuvvetleri'ne yönelik hava saldırısının ardından Türkiye'nin muhtemel yeni mülteci baskısını taşıyamayacağı ifade edildi.
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Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama yönünde karar aldığı haberinlerinin ardından Edirne'de göçmen hareketliliği yaşanmaya başladı.
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Edirne'ye gelen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 300 göçmen, haberin duyulmasının ardından gece yarısı Yunanistan'a geçmek üzere sınıra doğru yürüyüşe geçti.
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Sırtlarına çanlarını alan göçmenler, Karaağaç Mahallesi'nden Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na ulaşmak yürüyüşlerini sürdürüyor.
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Aralarında Suriye, İran, Irak, Fas, Pakistanlıların da bulunduğu göçmenler, İdlib'deki saldırının ardından kendi aralarında haberleşerek Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye geldiklerini söyledi.
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Kapıların açıldığını duyan göçmenler sınıra akın etmeye başladı
Sınır kapılarının açıldığı iddiaları üzerine Edirne'de yurt dışına çıkmak isteyen mülteciler Yunanistan sınırına akın etmeye başladı. İdlib'de rejim güçlerinin hain saldırısının ardından sınır kapılarının açıldığı iddiaları üzerine yüzlerce mülteci Edirne'ye akın etti. Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na doğru yürüyüşe geçen mültecilerin sayısının sürekli arttığı görüldü.


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