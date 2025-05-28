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Aydın'da kahreden haber: 4 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

Aydın'da kahreden haber: 4 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

21:1228/05/2025, Çarşamba
IHA
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Pikaptan düşen çocuk hayatını kaybetti.
Pikaptan düşen çocuk hayatını kaybetti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde iddiaya göre park halindeki pikaptan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Efeler ilçesi Kocagür Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde olduğu iddia edilen bir pikaba çıkan 4 yaşındaki Enes Ç., henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda araçtan düştü. Çocuğun düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından küçük çocuğu ambulans ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.
Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen çocuk hayatını kaybetti. Acı haberi alan başta ailesi olmak üzere yakınları hastaneye akın etti. Çocuğun annesi sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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