Aydın'da toprak altında kalan kepçe operatörü öldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde kayan toprağın altında kalan 38 yaşındaki kepçe operatörü Halil Koyuncu, hayatını kaybetti.
Aydın Efeler Dalama Mahallesi'nde kepçe operatörü Halil Koyuncu (38), H.Y'ye ait arazide çalışma yaptı. Yığdığı toprağı incelemek için iş makinesinden inen Koyuncu, bu sırada kayan toprağın altında kaldı.
Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı olarak çıkarılan Koyuncu, ambulansla götürüldüğü Aydın Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
H.Y, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.