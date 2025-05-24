Metruk binada Hint keneviri yetiştiren üniversiteli gözaltına alındı

Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarlı Mahallesi'nde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi sonrası çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese dün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi. Metruk binada yapılan aramada; kurulan düzenekle Hint keneviri yetiştirildiği tespit edildi. Kıbrıs'ta üniversite okuyan R.C.S. gözaltına alınırken; yapılan aramada 20 kök Hint keneviri bitkisi, 5 adet bitki yetiştirme amaçlı LED büyüme paneli, 2 masa tipi fan, 1 duvar tipi pervane, 2 zaman ayarlı priz, 1 ısı/nem ölçer, 2 hareket sensörlü IP kamera, 1 modem, 1 zaman ayarlı su pompası, 4 paket uyuşturucu sarma kağıdı, 1 uyuşturucu öğütme aparatı ile çok sayıda priz kablosu ve tarım aleti ele geçirildi. Gözaltına alınan R.C.S.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.