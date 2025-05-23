Dolaptan kenevir serası çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Narkotik birimlerinin koordineli çalışması sonucu Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ ve Barbaros Mahallelerinde, merdiven altı yöntemle uyuşturucu yetiştirildiği tespit edilen iki farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.