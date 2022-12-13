Bakan Yanık: Kumluca'daki sel için ilk etapta 2,5 milyon TL kaynak aktardık

Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya Kumluca'da yaşanan selde zarara uğrayan hanelerimize ilişkin hasar tespit çalışmaları devam ediyor. İlk etapta acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 2,5 milyon TL kaynak aktardık" ifadelerine yer verdi.

Antalya Kumluca’da yaşanan selde zarara uğrayan hanelerimize ilişkin hasar tespit çalışmaları devam ediyor.



İlk etapta acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 2,5 milyon TL kaynak aktardık. — Derya Yanık (@deryayanikashb) December 13, 2022

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