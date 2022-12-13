Gündem Bakan Yanık Kumlucadaki sel için ilk etapta 2,5 milyon TL kaynak aktardık
ANTALYA

Bakan Yanık: Kumluca'daki sel için ilk etapta 2,5 milyon TL kaynak aktardık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Antalya Kumluca'daki selden zarar görenler için ilk etapta acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla 2,5 milyon TL kaynak aktarıldığını duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Yanık: Kumlucadaki sel için ilk etapta 2,5 milyon TL kaynak aktardık
Kumluca'daki sel felaketi.

Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya Kumluca'da yaşanan selde zarara uğrayan hanelerimize ilişkin hasar tespit çalışmaları devam ediyor. İlk etapta acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 2,5 milyon TL kaynak aktardık" ifadelerine yer verdi.

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