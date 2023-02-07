Bakanlar tam kadro afet gölgesinde: İşte görev aldıkları yerler

Kahramanmaraş merkezli depremler hakkında önemli uyarı ve değerlendirmelerde bulunan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Altunel, “Yılda 6 milimetre 900 yılda yaklaşık 6 metreye yakın bir stres birikimi demektir. İşte bugün o stres birikimi boşaldı ve bu depremi meydana getirdi. Bu depremden sonra tehlike oluşturan bölge şu an için Türkoğlu ve Osmaniye arasındaki fay kısmıdır diye düşünüyorum” dedi.