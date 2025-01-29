Bakanlıktan kamu hastanelerine kapsamlı teftiş

Yeni doğan bebek ölümleriyle ilgili artan endişelerin ardından harekete geçen Sağlık Bakanlığı, kamu hastanelerinde kapsamlı denetimlere başladı. 7 pilot ilde yürütülecek olan bu denetim süreci, acil servislerden yoğun bakımlara kadar yüksek risk taşıyan alanlara odaklanacak. Sağlık turizminin yoğun olduğu büyükşehirler bu süreç için özellikle seçildi.

KRİTİK BİRİMLERE ÖNCELİK VERİLİYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı'nın denetim faaliyetlerinin düzenli ve etkin bir şekilde yerine getirilmesine dair genelgesi çerçevesinde kamu hastanelerinde yeni bir teftiş sistemi devreye alınıyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla başlatılan denetim seferberliği kapsamında, Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı, teftiş rehberini güncelleyerek denetim süreçlerini daha etkili hale getirdi. 38 müfettişin görev alacağı denetimlerde, acil sağlık hizmetleri, poliklinik hizmetleri, hasta hakları, ameliyathane, yoğun bakım üniteleri ve merkezi sterilizasyon hizmetleri gibi kritik birimlere öncelik verilecek. Hastanelerin işleyişi titizlikle incelenirken, denetim sürecine bilim insanları da dahil edilecek.

81 İLE YAYILACAK

Bakanlık, 7 pilot ildeki denetimlerin ardından süreci genişleterek, 81 ilin tamamında kamu hastaneleri ve diğer sağlık tesislerini kapsayacak şekilde uygulamayı planlıyor. Türkiye genelindeki sağlık sistemine yönelik bu denetimlerin, kamuoyunun sağlık hizmetlerine olan güvenini artırması ve gelecekte benzer üzücü olayların önlenmesi açısından kritik öneme sahip olduğu vurgulanıyor. Bu adımlarla ülke genelinde sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini en üst düzeye çıkarılmak amaçlanıyor.

20 DALDA KOMİSYON

Daha önce alanında uzman hekimlerin yer aldığı Yenidoğan Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu'nu oluşturan Bakanlık, ayrıca 20 farklı branşta bilimsel komisyonları hayata geçirdi. Komisyonlar aracılığıyla sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracak klinik rehberler ve denetim kılavuzları belirleniyor. Komisyonlar, denetim sonuçlarını bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirerek gerekli adımları atacak.







