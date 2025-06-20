Balıkesir'de çıkan yangında 12 dekarlık arpa tarlası zarar gördü

Havadan ve karadan müdahaleyle söndürülen yangının ormana sıçraması önlendi.
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde çıkan, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülen yangında 12 dekarlık arpa tarlasında hasar oluştu.
Balıkesir, Yeşilhisar Mahallesi Yağcıllı Deresi mevkisinde sulama hattındaki çalışma sırasında metal boru kesilirken çıkan kıvılcımlar otları tutuşturdu.
Büyüyen alevler, Abdullah Keskin'e ait arpa tarlasına sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye helikopter, arazöz ve itfaiye araçları sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürülen yangında 12 dekarlık arpa tarlası zarar gördü.
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