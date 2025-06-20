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İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

14:5420/06/2025, Friday
DHA
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İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir'in Kınık ilçesinde ormanda yangın çıktı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

İzmir'in Kınık ilçesi Hamzahocalı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, orman ekiplerine bildirdi.


İzmir'de orman yangını


İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 uçak, 7 helikopter, 28 arazöz, 10 su ikmal aracı, 3 dozer sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.





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