BM'den uluslararası topluma çağrı: Gazze, insan yapımı bir kuraklıkla karşı karşıya

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, "Gazze'ye gelen yakıta 100 günden uzun süredir uygulanan mevcut abluka sona ermezse, çocuklar susuzluktan ölmeye başlayacak." dedi.
Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Elder, Gazze'deki yetersiz beslenme durumu konusunda alarm zillerinin çaldığına dikkati çekerek, nisan-mayıs arasındaki yetersiz beslenme tedavisi için kabul edilen çocuklarda yüzde 50 oranında artış olduğunu söyledi.
Elder, yakıtın Gazze'deki hastaneler için de hayati önem taşıdığına işaret ederek, bunun olmaması halinde oksijen üretiminin duracağını ve yaşam destek makinelerinin arızalanacağını kaydetti.