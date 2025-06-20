BM'den uluslararası topluma çağrı: Gazze, insan yapımı bir kuraklıkla karşı karşıya

"Şu anda Gazze'de içme suyu üretim tesislerinin sadece yüzde 40'ı (217'den 87'si) işlevsel durumda. Yakıt olmadan, bunların hepsi birkaç hafta içinde çalışmayı durduracak. Gazze'ye gelen yakıta 100 günden uzun süredir uygulanan mevcut abluka sona ermezse, çocuklar susuzluktan ölmeye başlayacak. Hastalıklar zaten ilerliyor ve kaos etkisini sıkılaştırıyor."