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Soykırımcı İsrail'in Gazze'de bir eve ve bir grup Filistinliye yönelik saldırısında 11 kişi hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail'in Gazze'de bir eve ve bir grup Filistinliye yönelik saldırısında 11 kişi hayatını kaybetti

07:5720/06/2025, Cuma
AA
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Katil İsrail'in Gazze'de bir eve ve bir grup Filistinliye yönelik saldırısında 11 kişi hayatını kaybetti.
Katil İsrail'in Gazze'de bir eve ve bir grup Filistinliye yönelik saldırısında 11 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bir eve ve cadde üzerinde toplanan Filistinlilere düzenlediği saldırıda en az 11 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde Ayaş ailesine ait bir eve hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 8 Filistinli hayatını kaybetti, bazıları da yaralandı.

Gazze'nin orta kesimindeki Salahaddin Caddesi üzerinde bir grup Filistinliye yönelik düzenlenen bir başka saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde dün sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda aralarında yardım almak için bekleyenlerin de bulunduğu 96 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 55 bin 706'ya, yaralıların sayısı 130 bin 101'e yükseldi.

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