Yardım merkezleri ölüm tuzağı: İsrail 3 haftada 400 Filistinliyi katletti

Terör devleti İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde düzenlediği saldırılarda aralarında yardım bekleyenlerin bulunduğu 84 Filistinli yaşamını yitirdi. Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Netzarim Koridoru çevresindeki yardım dağıtım merkezi yakınlarında bekleyen Filistinlileri hedef aldı. Saldırıda 16 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Görgü tanıkları, yardım dağıtım merkezinin açılmasını bekleyen yüzlerce Filistinlinin hedef alındığı saldırıda yoğun şekilde ateş açılması nedeniyle bölgeye ancak birkaç saat sonra ilk yardım ekiplerinin ulaşabildiğini aktardı. Han Yunus ve Refah arasında yardım dağıtım merkezi yakınlarında bekleyen Filistinliler de İsrail askerlerince hedef alındı. Saldırı sonrası Nasır Hastanesi'ne 6 ölü ve 20 yaralı getirildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Şati Mülteci Kampı'nda ise cep telefonlarının şarj noktası olarak kullanılan bir bölge, İsrail insansız hava aracıyla (İHA) vuruldu. Şati Mülteci Kampı'nı hedef alan saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 19 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail ordusunun, Gazze kentindeki El-Hur kavşağı yakınındaki şarj dolum ve internet dağıtım noktasını hedef aldığı saldırıda da 5 Filistinli hayatını kaybetti, 25 Filistinli yaralandı. Gazze kentinin batısındaki Nasr Mahallesi'nde cep telefonu şarjı için kullanılan çadır İsrail güçlerince vuruldu. Saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi. Muhaberat Mahallesi'nde bir eve düzenlenen saldırıda 1 Filistinli hayatını kayberken Cibaliya beldesinde bir evin hedef alındığı bombardımanda 14 Filistinli yaşamını yitirdi.İsrail ordusunun, Gazze kentinin orta kesiminde yer alan Cela Caddesi'nde bir grup Filistinliyi iHA ile hedef aldı. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. Yine 2 ayrı bombardımanda 6 kişi hayatını kaybetti. İsrail, 27 Mayıs’tan bu yana ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nı devreye sokarak sözde yardım dağıtımı gerçekleştiriyor. Ancak bu yapı, BM tarafından tanınmıyor ve Filistinli gruplarca reddediliyor. Hamas, bu sistemi "ölüm tuzakları" olarak nitelendiriyor. Son 3 haftada sadece sözde yardım noktalarında katledilen Filistinli sayısı 400'ü aşarken, 3 binden fazla kişi de yaralandı. Hedef alınanları çoğu Filistinli çocuklardan oluşuyor.