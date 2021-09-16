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YEREL GÜNDEM

Batman sektör buluşmaları devam ediyor

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin’in; şehrin üreticileri, iş insanları ve esnafları ile buluşarak sorunlarını doğrudan dinlemesi için Batman Belediyesi tarafından düzenlenen Sektör Buluşmaları’nın beşincisi kırmızı et üreticileri, kesim yapan mezbaha yöneticileri, kasaplar ve et kullanımı yapan paydaş lokanta ve kebapçıların katılımıyla gerçekleştirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Batman sektör buluşmaları devam ediyor
Batman Belediyesi

Batman Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen ‘Sektör Buluşmaları’ programına Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin’in yanı sıra İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Osman Bilgili, Adnan Yürük ve Muzaffer Özkan, Batman İl Tarım ve Orman Müdürü Yardımcısı Reşat Çiftçi, Belediye Birim Müdürleri, Vergi Dairesi Müdürü Bülent Yanık, Batman Kasaplar Derneği Başkanı Mehmet Ali Rüzgar, Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Şakir Doğanay, İvme Et ve Entegre Tesisi Sorumlusu Turan Songur ile ilgili kurum müdürleri, kasaplar, lokantalar, yemek fabrikası sahipleri ve esnaflar katıldı.

Katılımcılar, kaçak et kesimleri, et kesim fiyatları, yağlı ve yağsız kesimler ve hijyen konularıyla ilgili sorun, talep ve görüşlerini Vali Şahin’e iletti.

Kaçak kesimlerin suç olduğunu belirten Vali Şahin, kesimlerin belirlenen kesim yerlerinde ve kurallara uygun bir şekilde kesilmesi gerektiğini ve yapılan kesimlerin veteriner hekimler tarafından kontrol edilerek mühürlenip piyasaya sürülmesi gerektiğini, vatandaşın sofrasına sağlıklı et gelmesini istediğini belirtti.

İmara açılan Körük ve Tilmerç mahallelerinde yapılan yeni imar çalışmalarıyla birlikte bu mahallelerde besicilik yapan hayvan sahiplerinin şehir dışına çıkması gerektiğini açıklamalarına ekleyen Vali Şahin, Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili çalışmaların da devam ettiğini ifade etti.

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