Bayburt-Erzurum sınırında uçak kazası: Uçakta bulunan iki kişi aranıyor

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden havalanan pilot Mehmet Demirci'nin idaresindeki M20J tipi tek motorlu uçak, Erzurum- Trabzon- Bayburt sınırında kaza kırıma uğradı. Pilot Demirci'nin, Sivrihisar'dan Rize'ye götürmek üzere uçağına aldığı yolcu Hicran Kaya'nın acil çağrısı sonrası ekipler, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Arama çalışmalarına bir askeri helikopter katılırken, çevre illerdeki AFAD ekipleri de destek verdi.

Öte yandan Pilot Mehmet Demirci'nin 2008 yılından itibaren aktif uçuş yaptığı öğrenildi. Tek başına dünya turu yapmak için tek motorlu uçakla yola çıkan Demirci'nin Rize'de yolcusu Hicran Kaya'yı bırakıp, seferine devam etmeyi planladığı ifade edildi.