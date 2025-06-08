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ABD'de yine uçak düştü: Paraşütle atlayamadan çakıldılar

ABD'de yine uçak düştü: Paraşütle atlayamadan çakıldılar

23:058/06/2025, Pazar
IHA
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ABD'nin Tennessee eyaletinde uçak düştü.
ABD'nin Tennessee eyaletinde uçak düştü.

ABD'nin Tennessee eyaletinde içerisinde 20 kişinin bulunduğu tahmin edilen uçağın düşmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Yerel kaynaklar, paraşütçüleri taşıyan uçağın ağaçlara çarptığını ve acil iniş yaptığı sırada düştüğünü iddia etti.

ABD'nin Tennessee eyaletinde yer alan Coffee County'de içerisinde yaklaşık 16 ila 20 kişinin bulunduğu tahmin edilen uçak düştü.

Tennessee Otoyol Devriyesi,
"İlk bilgiler uçakta 16-20 kişinin bulunduğunu gösteriyor. Bazıları hava yoluyla yakındaki hastanelere kaldırıldı"
dedi.

Paraşütle atlayamadan çakıldılar

Adı açıklanmayan bir yetkili, yolcuların paraşütle atlamak üzere uçakta bulunduğunu aktardı.

Ağaca çarptı

Yerel kaynaklar, uçağın ağaçlara çarptığını ve acil iniş yaptığı sırada düştüğünü iddia etti.



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